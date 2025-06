Wendy Guevara, famosa por formar parte del grupo Las Perdidas y ganadora de La casa de los famosos México, compartió recientemente que ha sido víctima de un acto grave de suplantación de identidad. Durante una transmisión en vivo, la influencer reveló que una persona de su círculo cercano se atrevió a firmar documentos importantes y autorizar movimientos en su nombre sin tener su aprobación cuando estaba fuera del país.

Con evidente molestia, Wendy narró lo ocurrido y dejó clara su intención de actuar por la vía legal. “Hicieron algo, fueron a decir, como si yo hubiera ido a un lugar, a firmar algo y jamás, gracias a Dios, me di cuenta”, relató. En redes especulan que podría tratarse de Marlon Colmenares, amigo de la influencer.

Wendy Guevara denuncia que alguien cercano a ella falsificó su firma; emprenderá medidas legales

La influencer Wendy Guevara recalcó que se trata de una acción muy seria: “Que se hagan pasar por ti, que vayan y firmen documentos o algo así, como si fueras tú, eso es un delito muy grave. Y ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no me voy a dejar de nadie, ya, ya basta. Gracias a Dios me di cuenta, entonces vamos a ver todo eso”.

Aunque muchos de sus seguidores mostraron interés por saber quién fue la persona implicada, Wendy Guevara decidió mantener en reserva los detalles, explicando que, al tratarse de un proceso legal en curso, prefería no hacer declaraciones públicas apresuradas.

“Hasta que pase ya lo sucedido, yo se los voy a platicar, porque los temas legales se arreglan en los tribunales”, expresó, mostrando que está decidida a seguir los canales institucionales para resolver el conflicto.

Por su parte, Marcela, una amiga cercana a Wendy, también se pronunció al respecto a través de una transmisión en vivo. En su mensaje, explicó que la suplantación ocurrió mientras Wendy se encontraba fuera del país. “Mientras Wendy estaba en Washington, una persona estaba firmando por ella”, señaló, destacando la gravedad de lo sucedido y el nivel de traición por parte de alguien de confianza.

Este hecho se suma a una serie de dificultades que Guevara ha enfrentado en los últimos meses relacionadas con la protección de su imagen pública. Anteriormente ya había denunciado otro intento de robo de identidad. Con esta nueva situación, reafirma su postura de no tolerar ningún abuso y de defenderse con el respaldo de la ley.