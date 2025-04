Wendy Guevara es acusada de salir con un hombre casado; la esposa la confronta | VIDEO

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, volvió a captar la atención pública tras confesar que tuvo una relación con un hombre casado. La influencer relató el episodio en una transmisión en vivo, donde aseguró que conoció al sujeto en un antro y que, tras una charla inicial, la conversación se tornó más íntima.

Lo que no sabía, según dijo, era que el hombre estaba casado. Poco después, la esposa del sujeto la contactó directamente para confrontarla. “Quiero saber la verdad”, le dijo la mujer, visiblemente molesta por la situación.

Aunque este hecho ocurrió en el pasado, el tema resurgió recientemente y provocó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a Wendy, argumentando que debió ser más cautelosa, mientras que otros la defendieron, asegurando que ella no tenía forma de saber que el hombre estaba comprometido.

Wendy Guevara es acusada de salir con un hombre casado

La propia Wendy respondió con honestidad: “No sabía que estaba casado, yo no soy de esas”, y añadió que, si lo hubiera sabido, no se habría involucrado.

Lejos de victimizarse, la creadora de contenido reconoció que fue un error, pero insistió en que no actuó con mala intención. En su característico estilo directo, comentó que no busca “quedar bien” con nadie, y que prefiere hablar con la verdad, aunque eso implique exponerse a las críticas. Este tipo de franqueza ha sido parte esencial de la imagen pública de Wendy, que ha ganado seguidores precisamente por su autenticidad y transparencia.

La esposa confronta a Wendy Guevara

En un video de TikTok, la esposa del joven con el que aparentemente salió Wendy, cuya anécdota la influencer compartió en un podcast, comentó que le han mandado videos de la guanajuatense.

“Cuando yo veo el primer video donde están compartiendo, evidentemente me sentí muy mal, pero yo ya sabía que se habían conocido, el detalle aquí es que recientemente me han seguido enviando videos en donde ella en un podcast insinúa que pasó otra cosa, incluso ella dice que él fue el que la buscó, él fue el que la invitó a un after", explicó la esposa.

Además, pidió a Wendy Guevara que le diera una explicación.

“Incluso (ella dice) que la llevó a su casa y otras cosas insinúa en su live, yo como cualquier mujer en mi posición -que no se la deseo a nadie- lo único que quiero saber es la verdad, quién busca a quién y cuál es la versión", agregó.