Karina Torres rechazó estar en La Casa de los Famosos México por este poderoso motivo | VIDEO

Karina Torres es una de las personalidades más solicitadas para formar parte de alguna de las próximas temporadas de La Casa de los Famosos México, pues muchos aseguran que podría ser la ganadora y le iría tan bien como a su amiga, Wendy Guevara.

Y es que la personalidad de Karina Torres es una de las más fuertes y divertidas de ‘Las Perdidas’, el grupo de creadoras de contenido transgénero donde también está Wendy Guevara y Paola Suárez.

Por ello, nadie duda que si ella se volviera una de las nuevas integrantes de La Casa de los Famosos México, fácilmente podría colocarse como la ganadoras del programa o al menos, una de las principales finalistas.

Karina Torres explica porqué no estará en La Casa de los Famosos

En el pasado, han habido muchas especulaciones sobre la participación de la famosa en el reality, pues suele formar parte de las listas de posibles habitantes, aunque la temporada pasada, se mencionó que no había sido contemplada para no repetir la fórmula de la primera temporada.

A pesar de que desde la segunda temporada pedían que la famosa influencer formara parte del reality show, para sorpresa de muchos, esto no sucedió y tal parece que tampoco pasará en la tercera temporada o en un futuro cercano.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido leonesa ahondó en el motivo detrás del porqué ha dejado de lado la idea de estar en el programa. “Hagan de cuenta que estuve platicando con mi mánager y con Wendy y le dije ‘te voy a ser bien sincera no quisiera yo entrar a una Casa de los Famosos”, reveló Karina.

“No porque no me sienta capaz, no porque me de miedo el sol, porque morena nací recuérdalo bien muñequita de terciopelo, simplemente porque creo yo que para estar ahí hermanas pues se ocupa mucha capacidad emocional y yo no estoy preparada para ello”, agregó.

Indica que incluso platicó con Wendy Guevara para dejarle clara su intención de no estar en un programa así, aunque no descartaría formar parte de otro como Exatlón o algo referente a la actividad física.

En ese sentido, Karina Torres dejó claro que ella tiene como prioridad su salud mental antes que la proyección y el dinero que le pueda dar La Casa de los Famosos México 3.