Furor por BTS afuera y adentro

Desde antes de que amaneciera, los alrededores del Estadio GNP Seguros comenzaron a llenarse de lightsticks, pancartas, mochilas moradas y muchas lágrimas contenidas. Ayer se llevó a cabo la primera de las tres fechas de BTS en la capital del país y afuera del recinto se escribió una historia paralela, marcada por la esperanza, la frustración y la devoción absoluta de miles de fans que viajaron desde distintos rincones de la república con la ilusión de conseguir un boleto de último minuto para ver el show de la agrupación surcoreana, uno de los fenómenos musicales más grandes de la actualidad.

DESDE temprano, seguidores de la banda buscaban boletos para el concierto. ı Foto: David Patricio›La Razón

Había quienes sostenían carteles improvisados con frases como “compro boleto” o “sólo necesito uno”, mientras otras revisaban sus teléfonos casi cada segundo esperando una respuesta en grupos de reventa o chats entre ARMYS.

El Dato: “Regresa BTS en 2027”, informó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, luego de haber recibido a los integrantes el pasado miércoles.

DESDE temprano, seguidores de la banda buscaban boletos para el concierto. ı Foto: David Patricio›La Razón

Entre la multitud estaba Estela Maricruz, proveniente de San Luis Potosí, quien llegó acompañada de su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contaba que llevaba años soñando con este momento.

“Preferí no tener fiesta de 15 años porque mi sueño era ver a mi banda favorita”, dijo con la voz entrecortada. Explicó que intentó conseguir entradas durante la venta virtual, pero nunca logró pasar de la fila digital. Aun así, decidió viajar a la capital con la esperanza de encontrar alguna oportunidad afuera del recinto.

DESDE temprano, seguidores de la banda buscaban boletos para el concierto. ı Foto: David Patricio›La Razón

Como ella, cientos de adolescentes recorrieron miles de kilómetros para intentar entrar al concierto, en lo que parecía una misión imposible. La escena recordaba aquellos episodios de histeria colectiva que marcaron a generaciones pasadas con bandas como Menudo, Backstreet Boys, One Direction, RBD o incluso Timbiriche, pero llevado a otra magnitud y dimensión.

Afuera del recinto la desesperación entre los fanáticos también tenía precio. Aunque no se observaron demasiados revendedores en las inmediaciones, los pocos que aparecieron ofrecían entradas en cantidades impagables para la mayoría de las familias presentes. Algunos boletos se ofrecían desde 33 mil pesos, mientras que ciertos accesos VIP alcanzaban cifras cercanas a los 100 mil pesos.

DESDE temprano, seguidores de la banda buscaban boletos para el concierto. ı Foto: David Patricio›La Razón

Aun así, muchas jóvenes seguían intentando y algunas preguntaban discretamente entre los grupos de personas; otras se acercaban con cautela a cualquiera que pareciera tener boletos extra. Cada rumor corría como pólvora entre las filas improvisadas.

Cuando comenzó a acercarse la hora del concierto, las entradas del Estadio GNP Seguros se saturaron todavía más. Las puertas parecían contener dos mundos completamente distintos: el de quienes lograron entrar y el de las que seguían afuera aferradas a la esperanza.

DESDE temprano, seguidores de la banda buscaban boletos para el concierto. ı Foto: David Patricio›La Razón

Había niñas abrazando a sus madres mientras intentaban contener el llanto. Otras se consolaban prometiéndose que algún día sí lograrían verlo. Algunas simplemente se sentaron sobre la banqueta escuchando desde lejos los gritos del público que ya se encontraba dentro.

“Es triste porque una siente que hizo todo lo posible”, comentaba una joven mientras abrazaba un álbum del grupo.

Conforme avanzaba la tarde, cientos de personas comenzaron a acomodarse en distintos puntos cercanos al inmueble intentando escuchar aunque fuera fragmentos del concierto. Algunas buscaban pequeñas rendijas o espacios desde donde pudiera verse una pantalla desde el puente que conecta al Palacio de los Deportes con el estadio, mientras otras levantaban sus celulares esperando captar algún instante.

DESDE temprano, seguidores de la banda buscaban boletos para el concierto. ı Foto: David Patricio›La Razón

Cerca de una de las rejas del recinto, Marta Julia, de Puebla, esperaba junto a su hermana. Llevaban dos años ahorrando para intentar asistir al concierto. “Trabajamos muchísimo. Entre las dos juntamos como 20 mil pesos”, contó.

La historia se repetía una y otra vez entre quienes rodeaban el inmueble. Azucena, del Estado de México, explicó que pasó fines de semana enteros ayudando a sus tíos y realizando labores domésticas para reunir dinero con la ilusión de asistir al espectáculo.

Muchas fans contaban historias similares: rifas, ventas de postres, ahorros durante meses y jornadas extra de trabajo para intentar cumplir un sueño que parecía escaparse entre filas virtuales colapsadas y precios imposibles.

También hubo quienes lograron ayudarse. Algunas que consiguieron más de un boleto decidieron revenderlos al precio original a otras integrantes del fandom para evitar abusos. En medio de la frustración colectiva aparecieron también gestos de solidaridad.

En tanto, dentro del recinto los temas de la agrupación provocaban gritos ensordecedores, afuera miles de personas seguían cantando, llorando y aferrándose a la emoción de sentirse cerca de sus ídolos, aunque fuera desde una banqueta, detrás de una reja o escuchando apenas el eco distante del concierto.