Reparto de Scary Movie viene a México: Así puedes ir al fan event para ver a los Wayans y Anna Faris

Scary Movie 6 es uno de los estrenos más esperados por los fans del cine de comedia y de terror y para promocionar la cinta los protagonistas de la saga Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris visitarán México para conocer a sus fans y convivir con ellos.

La película tardó 13 años en llegar luego del estreno de la cinta de Scary Movie 5, pero tuvieron que pasar 25 años para que el elenco original se reuniera en Scary Movie 6, ya que los hermanos Wayans, quienes estuvieron detrás de las primeras dos películas y de su gran éxito perdieron el proyecto de la tercera entrega en adelante.

Los hermanos Wayans han contado en entrevistas como les quitaron la película y se apropiaron de sus ideas, ya que su hermano Keenen Ivory Wayans fue el director de las dos primeras cintas.

25 años después está de vuelta todo el elenco original de la primera y la segunda película y con nuevas parodias de cintas de terror para sacar carcajadas a los fans.

¿Cómo participar en el Fan Event de Sacary Movie 6?

Los hermanos Marlon Wayans y Shawn Wayans, así como la actriz Anna Faris, protagonistas del filme visitarán México el 12 de mayo a las 20:00 horas.

Paramount anunció, en colaboración con De Estreno MX y Los 40 Mx una dinámica para conocer a los protagonistas de la saga de películas de comedia.

Para participar y ganarte un lugar en el fan event solo tienes que registrarte en el siguiente link, responde el formulario y ahí coloca una pregunta que te gustaría hacerle a los actores protagonistas del cast de Scary Movie.

De acuerdo con las bases que se mencionan en el sitio web se elegirá a los fans que hagan las mejores preguntas.

La película se Scary Movie 6 se estrena el próximo 4 de junio y es una de las más esperada por años por los fans, así que se espera un gran boom con esta cinta, además de que abrió la posibilidad a una secuela de ¿Y dónde están las rubias?.

Los Wayans y Anna Faris envían mensaje a fans

En el promocional del fan event los tres protagonistas lanzaron un video para invitar a sus seguidores al evento en México y hasta hablaron en español, lo que más llamó la atención a Marlon haciendo el icónico “Wazaaaaaaap” de la primera cinta de Scary Movie, pero lo hizo en español y Shawn y Anna no dudaron en replicarlo.

Shawn Wayans aseguró que le dijeron que los fans mexicanos son los más grandes seguidores de Scary Movie y viene a comprobarlo.