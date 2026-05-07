Miles de fans de BTS esperaron afuera del Estadio GNP horas antes del concierto

Miles de fans de BTS esperan afuera del Estadio GNP horas antes del primer concierto de la banda en CDMX

La fiebre por la banda BTS se siente con intensidad en cada rincón de la Ciudad de México. Desde tempranas horas del día, miles de seguidoras del grupo surcoreano comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, sede de los conciertos del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY.

A pesar de que el acceso oficial estaba programado para horas más tarde, el entusiasmo del ARMY mexicano se hizo presente con cánticos, stickers, freebies, dulces y pancartas. Sin duda se vive un ambiente festivo, mismo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Miles de fans de BTS esperan afuera del Estadio GNP horas antes del concierto

La llegada de BTS a México ha provocado que los alrededores del Estadio GNP Seguros se llenen de fanáticas desde la mañana. Muchas llegaron con mantas, luces oficiales conocidas como Army Bombs, y vestimenta alusiva al grupo en tonos morados, todo con el objetivo de asegurar un buen lugar en la entrada y vivir la experiencia completa del concierto.

En redes sociales circularon imágenes y videos donde se observa a miles de jóvenes cantando los éxitos del grupo, compartiendo comida, freebies y organizándose para mantener el orden previo al gran show de sus ídolos. Los freebies son regalos hechos a mano o con diseños con elementos relacionados con BTS que son compartidos entre el ARMY; pueden incluir stickers, dulces, mini posters, llaveros y postcards, entre otros.

La Razón de México pudo constatar que la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros se encuentra abarrotada. Pese a las estrictas medidas que ha tomado HYBE contra la piratería en algunas ciudades, también se observó a algunos vendedores ambulantes y a cientos de fans de BTS en busca de un boleto para este primer concierto.

▶ #Video | Así luce la entrada por la Puerta 6 al Estadio GNP Seguros, se observa la presencia de algunos vendedores ambulantes y de muchas fanáticas de BTS en la búsqueda de boleto 🎶🇰🇷💜 #BTS_ARİRANG #BTS #CDMX #GNP #EstadioGNP



📹: David Patricio @alexdavidaqui pic.twitter.com/F6bFLPSe52 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 8, 2026

La seguridad del Estadio GNP y de la Ciudad de México implementó operativos especiales para controlar el acceso y garantizar que la multitud pudiera ingresar al concierto de la banda surcoreana de manera ordenada. Además, se instalaron puntos de hidratación y asistencia médica, considerando las largas horas de espera bajo el sol que ha vivido el ARMY mexicano este jueves.

Además, cientos de padres y madres se quedaron en los alrededores del recinto, a la espera de que sus hijos e hijas salgan del primer show de BTS en el país azteca.

#Foto | Papás y mamás esperan a sus hijos en los alrededores del Estadio GNP Seguros que esta noche estallará de emoción con el show de BTS 🎶🇰🇷💜 #BTS_ARİRANG #BTS #CDMX #GNP #EstadioGNP



📹: Carlos Aguillón @SORRENTODESIREN pic.twitter.com/tJOMBoargO — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 8, 2026

Fechas de BTS en CDMX

El BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY contempla varias fechas en el Estadio GNP Seguros:

Jueves 7 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

En el marco de estos shows, la banda surcoreana instaló la BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en Ciudad de México, donde las fans pueden encontrar mercancía oficial como abanicos, monederos, playeras, sudaderas, et.