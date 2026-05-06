¿Cuáles son las canciones sorpresa que BTS ya no cantarán en la CDMX?

El esperado regreso de BTS a los escenarios de México está a la vuelta de la esquina, y con la gira mundial ARIRANG 2026 ha llegado una dinámica que mantiene a todo el ARMY en vilo, las canciones sorpresa.
En cada una de sus presentaciones, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han incluido dos temas únicos que no se repiten en otras ciudades.
Esto significa que, conforme avanza el tour, el catálogo de opciones para México se vuelve más exclusivo, pero también deja fuera algunos de los himnos más grandes de la banda que ya fueron “gastados” en otras sedes.
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Las 20 canciones de BTS que ya no cantarán en CDMX
Hasta el momento, la banda ha interpretado 20 piezas bajo este formato especial. De acuerdo con la logística de la gira, estas canciones ya no serán consideradas para el segmento sorpresa en la Ciudad de México:
- Magic Shop
- Life Goes On
- I NEED U
- ON
- Pied Piper
- Silver Spoon (Baepsae)
- Dope
- Take Two
- Dionysus
- Best of Me
- Mikrokosmos
- Boy With Luv
- Crystal Snow
- Spring Day
- Outro: Wings
- Permission to Dance
- For You
- RUN
- Save Me
- DNA
BTS canciones sorpresa en México
A pesar de que la lista anterior incluye varios éxitos masivos, el catálogo de BTS es inmenso. Al quedar descartadas las 20 anteriores, crecen las posibilidades de que el público mexicano sea testigo de interpretaciones únicas de otros clásicos.
Entre las canciones que aún están disponibles y que suenan fuerte en las teorías de las fans para la CDMX se encuentran:
- Airplane Pt. 2 (un favorito por su ritmo latino).
- Black Swan
- Young Forever
- No More Dream (un guiño a sus orígenes).
- So What
- Dimple
- Euphoria
- Go Go
El ARIRANG World Tour no solo ha destacado por su música, sino por el impacto logístico en México, donde la demanda de boletos superó todas las expectativas, agotando las entradas en minutos.
Con el lanzamiento de su álbum ARIRANG, la agrupación ha demostrado que su conexión con el público latino es más fuerte que nunca, y estas “joyas ocultas” en el setlist son el regalo final para quienes lograron conseguir un lugar en el Estadio GNP Seguros.