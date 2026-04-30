El regreso de la banda surcoreana BTS a la capital mexicana está a la vuelta de la esquina gracias su gira ARIRANG, que tuvo tres sold out. Con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook también llega la BTS POP UP: ‘ARIRANG’, un espacio diseñado para el ARMY.

Este evento oficial de HYBE ofrece una experiencia inmersiva con productos exclusivos, decoración temática y actividades pensadas para las y los seguidores de la agrupación. No te pierdas la oportunidad de asistir y descubre cómo y a qué hora puedes registrarte.

¿Cómo registrarse para la BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en Ciudad de México?

La BTS POP UP: ‘ARIRANG’ de Ciudad de México se alojará en el Centro Gallego de México, ubicado en Colima 194, Roma Norte, los días 8,9, 10 y 11 de mayo. Se trata de un spot para comprar mercancía oficial de la agrupación surcoreana.

Puedes registrarte en All Your Events. One Spot. - Weverse Spot, a las 11:00 am, a partir del viernes 1 de mayo.

ARMY, para que tu experiencia en el BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en Ciudad de México sea perfecta, ten en cuenta lo siguiente:



📌 Puntos clave:



🔸 1 reserva = 1 persona / 1 visita (no reutilizable).

🔸 El acceso es SOLO en el horario reservado. No llegues tarde.

🔸 Límite de compra: 1… pic.twitter.com/yeY8qOqktd — HYBE Latin America (@hybe_latam) May 1, 2026

¿Qué merch se puede encontrar en la BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en CDMX?

De acuerdo con la información publicada por HYBE Latin America, podrás encontrar en la BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México lo siguiente:

Álbum ARIRANG disponible en 3 versiones: Rooted in Korea / Rooted in Music / Living Legend

Playeras con la imagen de los integrantes de BTS

Hoodies en color rojo o negro

Tarjetero rojo o negro

Taza

Gorras

Funda para laptop

Abanicos

Mesas

Vela roja o negra

Pasadores para cabello

Llaveros en forma de patineta

Stick bag

Los precios aún no han sido anunciados.

Además, habrá una exhibición especial sobre Arirang que descubrirás al llegar al lugar y productos sorpresa se agregarán al stock durante el evento.

Recuerda que:

Son piezas limitadas de mercancía oficial del álbum y del tour.

Los productos se distribuyen por horario para evitar que se agoten en los primeros turnos.

Límite de compra: 1 pieza por modelo.

La reserva es válida para una persona y una visita (no reutilizable). El acceso es SOLO en el horario reservado. No llegues tarde.

Debes formarte 10 minutos antes de tu hora reservada. No se te permitirá ingresar antes.