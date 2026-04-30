¡Estamos al aire! Así se vive el concierto de 31 Minutos en el Zócalo EN VIVO

Show en vivo de 31 Minutos en el Zócalo de CDMX

Los personajes de 31 Minutos emocionaron a los fans mexicanos al dar un espectacular concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín, Mario Hugo, Patana, Guaripolo y los demás personajes del elenco de este programa interpretan sus mejores éxitos para celebrar el Día del Niño.

EN VIVO de 31 Minutos en el Zócalo de CDMX

A las 7:09 de la noche, Juanin salió al escenario del Zócalo para arrancar con el programa de 31 Minutos, seguido de Tulio Triviño. Después iniciaron el show musical con la canción “Desgracia ajena”.

Tras la canción Juanín le dijo a Tulio que se acabaron las noticias en el tema musical, pero llegó Juan Carlos Bodoque para leer una noticia de última hora. Cuando apareció el querido periodista conejo de color rojo, el público se emocionó mucho.

Luego apareció Patana, la sobrina de Tulio, otro de los personajes queridos por el público.

Para continuar con la música, llegó el tema de “Rin Raja” uno de los clásicos del programa de televisión. En seguida comenzó a sonar otro de los hits del show de noticias: “Tangananica, tanganana”.

El escenario se llenó de misterio y un poco de terror, pues los personajes interpretaron el éxito “Drácula, Calígula, Tarántula“.

Tulio Triviño regresó al escenario para dar “la noticia más importante de su carrera”, que consiste en el lanzamiento de la pizza más grande del mundo con toneladas de queso y anchoas al espacio, “un orgullo” para la humanidad.

La ingeniera explicó cómo sería el procedimiento de lanzamiento la pizza con una maqueta, pero Tulio apretó el botón que activaba la maqueta y terminó cubierto de queso por una pizza.

Después sonó otro de los clásicos del programa: “Señora, devuélvame la pelota o si no no sé qué haré“. Luego vino el tema ”Mi mamá me lo teje todo".

El blues de los perros de Mario Hugo invadió el escenario, cuando salieron las mascotas del reportero de 31 Minutos para cantar “Doggy style”.

Perritos de Mario Hugo cantan "Doggy style" aal estilo blues ı Foto: Canal Once

Mario Hugo apareció en el escenario para presentar el lanzamiento de la pizza y anunciar el primer eclipse de pizza.

Mario Hugo en el concierto de 31 Minutos en el Zócalo ı Foto: Canal Once

Tras esta impactante noticia los artistas de 31 Minutos cantaron “Ríe” y “Señora interesante”. Después vino “Diente blanco, no te vayas”.

El show fue interrumpido cuando los extraterrestres se enojaron por el lanzamiento de la pizza e hicieron una transmisión para anunciar que esclavizarían a los humanos, pero Juan Carlos Bodoque salió al escenario para presentar una idea para salvar la mundo.

Vinieron los números musicales de “Mundo interior”, “Péndulo, caos” y una de las más esperadas por los fans “Objeción, denegada”.

Juan Carlos Bodoque planeó disfrazarse de extraterrestres para engañar al que quería invadir la Tierra, lograron enviar de regreso a su planeta al alien, pero cuando se enteró anunció que regresaría para vengarse.