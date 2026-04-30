31 Minutos en el Zócalo: ¿Dónde ver la transmisión en vivo por el Día del Niño?

Los integrantes de 31 Minutos se presentan este 30 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México para dar un magno concierto para celebrar el Día del Niño (y no tan niños para los adultos que crecieron viendo su programa).

Tulio Triviño, Mario Hugo, Juan carlos Bodoque, Juanin, Patana, Policarpo Avendaño, Guaripolo, Calcetín con Rombosman y más ofrecerán un show en el que pondrán a cantar al público con sus mejores éxitos musicales.

¿Dónde ver la transmisión de 31 Minutos en el Zócalo?

La transmisión de 31 Minutos en el Zócalo se puede ver a través de las redes sociales, en perfiles de los usuarios. El principal canal en donde se puede ver es en el de YouTube de Wecambs de México.

Ahí se pudieron ver los conciertos de Shakira, Rosalía y otras celebridades que se han presentado en el primer cuadro de la ciudad.

Horario de 31 Minutos en el Zócalo

El concierto está programado para que inicie a las 7:00 pm este 30 de abril, sin embargo, los fans tienen que llegar antes para poder acomodarse y encontrar la mejor vista para observar el espectáculo.

Setlist de 31 Minutos en el Zócalo

Los fans están impacientes por conocer el setlist con el que los personajes de 31 Minutos van a sorprender a sus fans. Todos quieren cantar los grandes éxitos de la serie de televisión.

Este sería el setlist que van a cantar, con base en los conciertos que han dado en distintos recitos del país, como el Auditorio Nacional.

“Mi muñeca me habló”

“Me cortaron mal el pelo”

“Yo nunca vi televisión”

“Diente blanco no te vayas”

“Bailan sin cesar”

“Doggy Style”

“Arwrarwrirwrarwro”

“Rinoceronte”

“Señor Interesante”

“Drácula, Calígula, Tarántula”

“El dinosaurio Anacleto”

“Nunca me he sacado un 7”

“Equilibrio espiritual”

Recomendaciones para ir al concierto

Si vas a ir al concierto aquí te van algunas recomendaciones: Ve con roma y calzado cómodo para poder bailar y cantar y tener un regreso menos cansado.

También lleva agua porque se prevé que haga calor este 30 de abril y no olvides llevar un impermeable o sombrilla porque la lluvia de repente sorprende en la Ciudad de México.

Si llegas desde temprano para apartar lugar y estar en las primeras filas para ver el show, no olvides llevar gorra, lentes de sol y protector solar.