31 Minutos pondrá a vibrar el corazón de México en pocas horas, por lo que el entusiasmo de las familias y los fanáticos del programa chileno es palpable. La presentación de la agrupación será totalmente gratuita en la plancha del Zócalo capitalino, en el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y otros personajes icónicos se reunirán en la capital para ofrecer un espectáculo lleno de humor, nostalgia y música. Conoce cuál es el posible setlist para que cantes a todo pulmón.

Setlist del concierto de 31 Minutos en el Zócalo

Aunque el repertorio de 31 Minutos puede variar, pero, de acuerdo con los temas que han tocado en sus presentaciones en México, podrían interpretar las siguientes canciones:

“Mi muñeca me habló”

“Me cortaron mal el pelo”

“Yo nunca vi televisión”

“Diente blanco no te vayas”

“Bailan sin cesar”

“Doggy Style”

“Arwrarwrirwrarwro”

“Rinoceronte”

“Señor Interesante”

“Drácula, Calígula, Tarántula”

“El dinosaurio Anacleto”

“Nunca me he sacado un 7”

“Equilibrio espiritual”

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

El concierto de 31 Minutos se llevará a cabo este jueves 30 de abril de 2026 a las 19:00 horas (se recomienda llegar desde las 15:00 para asegurar un buen lugar), en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo de la CDMX.

El acceso es gratuito, como parte del festival “Zocalito de las Infancias”.

¿Cómo llegar en transporte público al Zócalo?

En Metro:

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 suele cerrarse en eventos masivos, por lo que las opciones cercanas son: Pino Suárez (L1 y L2), Allende (L2) y Bellas Artes (L2 y L8). Desde cualquiera de ellas se puede caminar hacia la plancha del Zócalo.

Metrobús:

Desde la Línea 8 (Eje Central) las opciones son: Bellas Artes y San Juan de Letrán, que están a pocos minutos caminando.

Recomendaciones para el concierto de 31 Minutos: