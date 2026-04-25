Día del Niño 2026 en CDMX: Guía de eventos y actividades GRATIS para festejar

Actividades gratis por el día del niño en CDMX

El Día del Niño 2026 cae en jueves, pero la Ciudad de México ha preparado una cartelera masiva que arranca desde este fin de semana. Si buscas opciones divertidas, seguras y, sobre todo, gratuitas, aquí te presentamos los eventos imperdibles para que el presupuesto no sea pretexto.

Desfile de globos gigantes en Xochimilco

Siguiendo la tradición, Xochimilco se vestirá de fiesta con globos gigantes que recorrerán sus calles principales. Será una jornada llena de matices, grupos de baile y ritmos diseñada especialmente para la alegría de los niños.

Fecha: Domingo 26 de abril, iniciando a las 09:00 horas.

Recorrido: Comienza en la estación de servicio de Nativitas y finaliza en las instalaciones del Deportivo Xochimilco.

Recomendación: Se sugiere arribar con anticipación para asegurar un buen espacio y llevar protección solar.

Festival de Globos Gigantes CDMX 2026: fecha, horario y ruta del desfile en Xochimilco



La alcaldía Xochimilco organiza un desfile de figuras inflables de gran formato el 26 de abril, con recorrido desde Nativitas hasta…https://t.co/ApHHdJWEMN#festival #globos #gigantes pic.twitter.com/nKizUKJkrj — AmaneciendoMx (@AmaneciendoMx) April 25, 2026

Zocalito de las Infancias

La Plaza de la Constitución se transformará en una enorme área recreativa. Este recinto ofrecerá experiencias para todos los perfiles, integrando desde dinámicas científicas hasta deportes extremos.

¿Qué habrá?: Una tirolesa, pista para patinar (con tecnología que simula hielo), espacios deportivos, talleres de ciencia y carteleras de lucha libre.

Fechas: Del viernes 24 al domingo 26 de abril.

Agenda en Museos y Centros Culturales

Para quienes buscan alternativas artísticas en distintos puntos de la metrópoli, estas propuestas son ideales:

Farito Divertido (Azcapotzalco): Disfruta del grupo Los Migajita, además de lecciones de Hip Hop, grabado de sellos y maquillaje infantil. La cita es el 24 de abril, entre las 15:00 y 20:00 horas en el FARO Azcapotzalco Xochicalli.

Picnic de Arte (Museo Tamayo): Un encuentro al aire libre para que los pequeños elaboren sus propios libros gigantes y narren sus relatos. Disponible el domingo 26 de abril, de 11:00 a 14:00 horas. (Nota: Es necesario realizar una inscripción previa en la página web del museo).

La gran cita: 31 Minutos llega al Zócalo

El evento estelar de la festividad, el equipo del noticiero más prestigioso de la televisión, encabezado por Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque, vuelve a la Ciudad de México con su show completo.

El primer cuadro de la capital será el escenario donde chicos y grandes podrán disfrutar en vivo de los grandes éxitos de la agrupación chilena.

Fecha: Jueves 30 de abril a las 19:00 horas.

Ubicación: Plancha del Zócalo capitalino.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

Recomendaciones generales

Para garantizar la seguridad durante estos eventos masivos en espacios abiertos, es fundamental seguir algunas recomendaciones básicas.

Asegúrate de llevar suficiente agua y coloca una tarjeta con tus datos de contacto en la ropa de los niños como medida de precaución.

Asimismo, es muy importante establecer un punto de encuentro específico con tu familia desde el inicio, para que todos sepan a dónde acudir en caso de que alguien se extravíe.