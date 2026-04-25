La Huella del Oro, épica fantástica con visión crítica en HBO

El arquetipo medieval del caballero errante, aquel que se caracteriza por no obedecer a ningún amo o dogma en particular y que podemos rastrear en relatos que van del legendario ibérico Amadís de Gaula a El Caballero de los Siete Reinos, cuyos rasgos evolucionaron hasta aterrizar en la fórmula del western crepuscular con sus justicieros y cazarrecompensas que recorrían poblados resolviendo conflictos de acuerdo a su propio código moral, dígase la producción televisiva setentera Kung Fu; en esta miniserie titulada La Huella del Oro se nutre con la estética militarizada de los pulps intergalácticos como Flash Gordon, el ímpetu del concepto de los monstruos gigantes, y la familiaridad urbana del retrofuturismo, para ajustarse a nuestros tiempos y encontrar la universalidad que le permite conectar con cualquier tipo de público adulto.

Es con base a la conjunción de dichos códigos que además desarrollan en el protagonista un sesgo de cinismo y una moral ambigua, para entre los vertiginosos enfrentamientos con guerreros salvajes y dragones metamorfos que va encontrando en su recorrido por diversas ciudades y poblados con cantinas y coliseos incluidos, plantear temas como la comercialización indiscriminada, la cosificación y la indolencia social.

No por nada los momentos más álgidos de los combates a los que debe sobreponerse quien de inicio se presenta como una especie de mercenario con pasado misterioso, estallan en procesos mentales y emocionales donde unas monedas funcionan como parte fundamental de la metáfora.

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Pero sin duda el principal recurso y potenciador es la renuncia casi por completo al uso de diálogos, reservándose sólo la puntual narración a cargo de célebre actor Mario Castañeda -voz de Goku en la franquicia Dragon Ball-, muy al estilo de las obras de culto de Genndy Tartakowsky como Samurai Jack o Primal. Gracias a ello la narrativa es sugestiva y al mismo tiempo poderosa, en secuencias de dramatismo épico luciendo perspectivas dinámicas y explosivas, con una pulcra pero meticulosa propuesta visual definida por trazos delgados y precisos dando forma a un mundo tecnológico de espíritu tribal y atisbos distópicos que nos recuerda la equilibrada estilización de artistas como el mexicano José Ladrönn y sus trabajos en Marvel y al lado de Moebius.

La Huella del Oro, miniserie creada por Daniel Duche, es una más que bien lograda miniserie de animación que llega proveniente de Argentina bajo el sello de Adult Swin. Consta de cinco episodios que duran no más de seis minutos cada uno, y se pueden ver en la plataforma de HBO.