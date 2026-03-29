Preparan la segunda temporada de Harry Potter antes del estreno de la serie en HBO

La serie de Harry Potter es uno de los proyectos más ambiciosos de HBO MAX, pues el servicio de streaming reveló que piensa lanzar una temporada por cada uno de los siete libros de la saga escrita por J.K. Rowling.

Fue hace pocos días que se lanzó el tráiler oficial de la primera temporada y se reveló que la misma verá la luz en Navidad del 2026, por lo que a varios meses del estreno, ya se avanza para que el público no tenga que esperar mucho para seguir con la historia.

Ya comenzaron a escribir la temporada 2 de Harry Potter

Recientemente, el CEO de HBO, Casey Bloys, reveló que ya está en proceso el guion para la segunda temporada de Harry Potter, lo que deja ver la confianza que tiene la empresa con el éxito que tendrá el proyecto.

Fue en una entrevista con The Time of London que Casey Bloys compartió el avance de el guion para Harry Potter y la Cámara de los Secretos. “Nuestro objetivo es evitar una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo”, comenzó.

“No será una temporada anual; el programa es demasiado grande y extenso. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada”, aclaró para evitar que se generen expectativas irreales sobre los estrenos de las próximas temporadas.

Algunos Internautas expresaron su deseo de poder ver que las series tengan estrenos de temporada más constantes, ya que actualmente lo más común es tener que esperar dos o tres años para poder seguir con la historia.

Season 2 of HBO’s ‘HARRY POTTER’ reboot series is already being written.



“Our goal is to not have a huge gap, you know, especially because the kids are growing. It’s not going to be an annual; the show is too big and too massive. But they’re writing the season two now.”… pic.twitter.com/FMsimL7YW2 — Pop Base (@PopBase) March 29, 2026

La serie promete ser una adaptación fiel a las novelas de J.K. Rowling y cada temporada estará basada en un libro. Aunque no existe una cifra oficial confirmada por la productora, varios reportes coinciden en que el presupuesto podría ser histórico.

En ese sentido, algunas estimaciones apuntan a que las siete temporadas podrían generar un costo total de más de 4 mil millones de dólares, lo que la convertiría en una de las series más caras jamás producidas, aunque cabe mencionar que no son cifras confirmadas por HBO MAX.

En la serie de HBO, Dominic McLaughlin interpreta al niño protagonista, Harry Potter, junto a Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El reparto incluye a: