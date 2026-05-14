Fey celebra con show la libertad de ser eterna

La vocalista, ayer tras la conferencia en el Auditorio Nacional de la CDMX.

LA CANTANTE mexicana Fey regresa al Auditorio Nacional con Forever 17 Tour – The Happy Era, un espectáculo renovado, cargado de visuales, energía y una celebración dedicada a la libertad, la música y el poder de reencontrarse con uno mismo.

El próximo 30 de agosto volverá con una producción renovada y un concepto inspirado en la libertad y felicidad que representaba la música durante la adolescencia. “Lo que se va a sentir aquí otra vez es regresar a hacer de tu vida una fiesta y recordar buenos momentos. Eso es lo que va a hacer este show”, dijo ayer en conferencia de prensa en el Coloso de Reforma.

Lejos de plantear un espectáculo tradicional, Fey adelantó que tendrá momentos especiales, pues interpretará canciones de artistas que marcaron su propia vida antes de convertirse en estrella pop.

TE RECOMENDAMOS: Concierto en la Arena CDMX El Haragán cuenta la historia detrás de sus canciones

El Dato: rompió récord de asistencia al ser la primera mujer en llenar 10 fechas consecutivas en el auditorio.

“Decidí escoger canciones de artistas de todas las épocas que han marcado mi vida de una forma positiva”, reveló.

Con humor, la cantante aseguró que el concierto será una especie de máquina del tiempo emocional para el público. “Me quiero convertir en esa niña de 17, claro, como todos. Es asegurado el rejuvenecimiento en este show. No se pongan nada, vayan y sus células pónganlas a escuchar esa música durante dos horas”, comentó.

Fey también recordó la primera vez que pisó el Auditorio Nacional en 1996, acompañada de su madre. “Me echaba todas las porras del mundo. Yo estaba sin entender qué estaba pasando allá afuera. Era la primera vez en uno de los escenarios que admiramos más”, recordó.

La cantante mexicana confesó que cada regreso al recinto la conecta con esa etapa de su vida en la cual comenzó a construir una historia junto a su público.

“Fue la primera vez que cantamos todos juntos ‘Azúcar amargo’ con toda la pasión y creando magia. Eso es para mí el Auditorio Nacional, me vuelve siempre a esa sensación de estar con mi familia”, señaló la intérprete.