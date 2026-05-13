Emma Roberts se reencuentra con Evan Peters para la nueva temporada de AHS

Durante el evento Disney Advertising Upfront en el North Javits Center de Nueva York, los fans de la saga de American Horror Story quedaron atónitos al ver nuevamente juntos a Emma Roberts y Evan Peters.

Este encuentro marca el primer proyecto público que comparten desde 2018, cuando coincidieron en la temporada Apocalypse. La reunión sirvió para confirmar oficialmente la temporada 13 de la serie y dar la bienvenida al nuevo integrante del reparto, Paul Anthony Kelly.

Acompañados por leyendas de la serie como Sarah Paulson y Angela Bassett, Roberts y Peters mantuvieron una postura profesional y distanciada en el escenario.

A pesar de la expectativa por posibles roces, fuentes cercanas a la producción aseguran que el ambiente es positivo.

“Emma y Evan se llevan de maravilla”, afirmó un informante, señalando que ambos han dejado atrás sus diferencias para enfocarse en el ámbito laboral.

Sarah Paulson, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Paul Anthony Kelly, Emma Roberts, Evan Peters, and Angela Bassett onstage for the “American Horror Story” Season 13 presentation at the 2026 Disney Upfront! pic.twitter.com/ajxMf7zqIb — The AHS Zone (@AHSZone) May 12, 2026

¿Cómo fue la relación de Emma Roberts y Evan Peters?

La relación entre los actores comenzó en 2012 durante el rodaje de Adult World, marcando el inicio de un romance intermitente de siete años que estuvo constantemente bajo el foco de la prensa.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió en 2013, cuando Emma Roberts fue arrestada en Montreal tras una pelea física que dejó a Evan Peters con heridas visibles, aunque el incidente fue calificado como un “malentendido” y no hubo cargos legales.

Pese a estas crisis personales, la pareja mantuvo una estrecha colaboración profesional en temporadas icónicas de American Horror Story como Coven, Freak Show y Cult.

Finalmente, en 2019 confirmaron su separación definitiva, desde entonces, Emma ha formado una familia y anunciado su compromiso con Cody John, mientras que Peters ha consolidado su carrera.

American Horror Story temporada 13

Con el regreso de estos grandes actores, la decimotercera temporada de American Horror Story parece estar orientada a retomar sus raíces.

Aunque los detalles del guion son un misterio, la presencia de los rostros más emblemáticos de la franquicia apunta a una conclusión de ciclos importantes.

Ver a ambos actores juntos nuevamente no solo emociona a la audiencia, sino que recuerda que la complejidad de su relación real ha sido diferente a la ficción de la serie.

Por el momento habrá que esperar más detalles de la producción para poder disfrutar de esta serie.