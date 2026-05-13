Lady Gaga MAYHEM Requiem: ¿Cuándo sale y dónde ver?

Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un proyecto especial: MAYHEM Requiem, que llega justo después de que la cantante estadounidense concluyera su exitosa gira mundial The Mayhem Ball Tour en el Madison Square Garden de Nueva York.

La cinta se trata de un concierto filmado representa la “reverencia final” de su actual era musical, vinculada a su sexto álbum de estudio. La expectativa es enorme, pues es un show único filmado en Los Ángeles para alrededor de mil 850 personas que no pudo ser grabado por los asistentes. Tras meses de espera, MAYHEM Requiem llega a la pantalla; conoce cuándo se estrena y dónde se puede ver.

MAYHEM Requiem de Lady Gaga: ¿Cuándo sale y dónde ver?

Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem fue grabado el 14 de enero de 2026 en el The Wiltern Theatre de Los Ángeles, California, durante un show especial con producción de Apple Music.

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La película de este concierto se estrenará el jueves 14 de mayo a las 7 pm (hora del centro de México) a través de la plataforma Apple Music. El material estará disponible en la plataforma de streaming sin necesidad de suscripción sólo ese día.

No obstante, la actuación completa de Lady Gaga y el álbum en vivo con audio espacial podrán verse en cualquier momento si cuentas con una suscripción de Apple Music.

La película Lady Gaga MAYHEM Requiem también se proyectará en 15 cines AMC en Estados Unidos de forma simultánea con el estreno en la plataforma, sin embargo, en México aún no se ha anunciado el estreno en salas.

¿Qué veremos en Lady Gaga MAYHEM Requiem?

El concierto Lady Gaga MAYHEM Requiem presenta un setlist completo del álbum Mayhem, interpretado de principio a fin, pero con variaciones y una reinterpretación más oscura. Los arreglos transitan entre el grunge, la música industrial experimental y el techno, lo que le dará una nueva cara al disco de la cantante estadounidense.

Habrá versiones reinterpretadas de temas como “Abracadabra”, “Disease” y “Die With a Smile”, entre otras. Éste último éxito incluye elementos de Nightcall, del productor francés Kavinsky, lo que le añade un guiño especial para los seguidores de la música electrónica.

Lo más interesante del concierto es que no hubo bailarines ni interludios, y se grabó en una sola toma, sin repeticiones, con una duración aproximada de poco más de una hora. Además, en el escenario se apreciará la famosa ópera que Lady Gaga creó para su gira Mayhem Ball hecha añicos, mientras interpreta un personaje estilo El Fantasma de la Ópera.

Mira el tráiler de Lady Gaga MAYHEM Requiem a continuación: