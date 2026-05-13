Vin Diesel confirma series de Rápido y Furioso en streaming

La saga de Rápido y Furioso (Fast & Furious) está muy lejos de llegar a su fin, pues el propio Vin Diesel ha revelado que se planean cuatro series para una plataforma de streaming, lo que marca la continuación de la icónica franquicia.

Las series de Rápido y Furioso

A través de 25 años, Rápido y Furioso ha recaudado más de 7 mil millones de dólares en taquilla mundial; con 11 películas en la gran pantalla de la saga, Vin Diesel dio pocos pero importantes destalles sobre el futuro de la icónica historia.

Una serie de acción en vivo de "FAST & FURIOUS" está en proceso.



Vin Diesel será el productor ejecutivo. pic.twitter.com/gYuxRj21sc — SitoCinema (@SitoCinema) May 11, 2026

“Peacock está lanzando cuatro programas del universo de Fast & Furious”, declaró durante la presentación Upfront de NBCUniversal, celebrada en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

Una fuente interna del servicio de streaming apuntó que una de las series ya está en desarrollo, mientras que las otras tres siguen en una etapa inicial de Universal Television, por lo que aún no es seguro que vayan a salir al aire.

La primera producción contará con Vin Diessel como productor ejecutivo, aunque confesó que él mismo se rehusó por años a extender la saga a la televisión, similar a como se opuso en el pasado a que hubiera una secuela de la primera película.

Su postura sobre una serie cambió cuando Donna Langley, directora general corporativa de Universal Studios, quedó al frente de las operaciones televisivas de NBCUniversal.

Rápidos y Furiosos 9: ¿Qué dice la profecía que Paul Walker le dio Vin Diesel en México? ı Foto: Especial

“Eso fue cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir como una familia estarían protegidos en el espacio televisivo”, afirmó el actor.

Cabe mencionar que hasta el momento, se desconoce cuál será la trama o la fecha de estreno de la nueva producción, así como quiénes serán los personajes que protagonizarán esta nueva historia. Sin embargo, se espera que logre mantener la esencia de la saga.

Recordemos que la primera película de la franquicia se estrenó en 2001 y ante la celebración de su 25 aniversario, el elenco se dio cita en el Festival de Cannes, sonde se realizó una proyección especial.

Tras diez entregas principales, un spin-off, dos cortometrajes y una serie animada, Rápido y Furioso estrenará su undécima y última entrega, Fast Forever, el próximo 17 de marzo del 2028. Sin embargo, parece que la franquicia no termina, con las nuevas series pactadas para streaming.