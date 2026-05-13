El emotivo mensaje que RM de BTS dejó en el Museo Frida Kahlo en CDMX | FOTOS

El emotivo mensaje que RM de BTS dejó en el Museo de Frida Kahlo en CDMX

RM de BTS estuvo en el Museo Frida Kahlo durante la estancia de la agrupación surcoreana en México, lo que fue revelado un par de días después del fin de los conciertos de la banda de k-pop en la CDMX.

También conocida por muchos como La Casa Azul, el Museo Frida Kahlo es un espacio en Coyoacán que guarda la historia de la pintora mexicana más reconocida a nivel internacional, por lo que no es extraño que RM haya elegido este recinto como parte de su recorrido por la ciudad.

Recordemos que el famoso ya había compartido imágenes de que visitó Ciudad Universitaria y también el Museo Anahuacalli; este último perteneció a Diego Rivera, por lo que parece que el coreano buscó entender toda la historia de la icónica pareja de artistas.

TE RECOMENDAMOS: Viral La reacción de Katy Perry al compromiso de su ex Josh Groban que incendia las redes

RM deja emotivo mensaje en el Museo Frida Kahlo

Fue a través de sus redes sociales que el Museo Frida Kahlo agradeció la reciente visita del integrante de BTS al icónico recinto que guarda varias pinturas icónicas de la famosa.

“Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo”, comienza el mensaje, “en esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo", celebraron.

🇲🇽 Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo:



“La vida vale la pena vivirla y el amor es tan… pic.twitter.com/9OSpuoEUTs — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) May 13, 2026

El mensaje que escribió el músico con su puño y letra es una dedicatoria directa a Frida y Diego, donde aclara que no entiende por completo su historia, pero reflexiona: “La vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones".

“Gracias por seguir acercando nuevas generaciones al universo de Frida y Diego”, finaliza por su parte el Museo Frida Kahlo.

La cuenta oficial adjuntó también un par de imágenes del joven en una mesa donde escribía su mensaje, frente a una puerta ancha de la casa. En las fotos, podemos verlo completamente vestido de negro y con un gorro en la cabeza con una mariposa morada bordada.

me tocó verlo cuando yo salí del museo, decidí cruzarme del otro lado para ver si podía verlo cuando saliera, lo mejor <33 pic.twitter.com/Nm2MJBMrbZ — mamá de rj (@dnlsv6) May 13, 2026

La publicación rápidamente se hizo viral en las redes sociales e incluso una fan comentó que ella lo pudo ver ingresar al museo, aunque solo lo grabó de lejos en ese momento.

ARMY, las fans de BTS, se han mostrado preocupadas desde que la banda coreana llegó a territorio mexicano, pues una gran cantidad de ellas pedían respeto para el grupo y que se evitara ir a su hotel o seguirlos a lugares, para así asegurar que disfrutaran de la CDMX.