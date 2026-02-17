Obras de Frida Kahlo y Diego Rivera regresan después de 20 años

Por primera vez, después de 20 años de no exhibirse en México, obras emblemáticas de Diego Rivera y Frida Kahlo se podrán ver en el Museo de Arte Moderno antes de su viaje a España, donde serán exhibidos en el nuevo Foro Santander a finales de año, para luego embarcarse en una itinerancia por museos del mundo durante los próximos 5 años.

La muestra Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, que fue inaugurada ayer por la noche en el MAM, saca a la luz 68 de las 160 obras del acervo adquirido en 2023 por la familia Zambrano a Robert Littman, albacea de Jacques y Natasha Gelman, quienes conformaron esta valiosa colección de arte moderno mexicano que contiene obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, las cuales cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, por lo que requieren permiso de exportación al extranjero.

Dos obras que se exhiben en el Museo de Arte Moderno. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: DEL TOTAL de las obras exhibidas en el recinto, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico.

En una conferencia de prensa, realizada después del acto inaugural de la muestra, Alejandra de la Paz, directora del INBAL, aseguró que el permiso otorgado para que estas joyas artísticas salgan del país fue por un lustro, tiempo en el que la Fundación Santander gestionará su itinerancia en museos del mundo.

TE RECOMENDAMOS: Quinta edición Irving Welsh encabeza programación de la FILCO 2026

“El acuerdo tiene una vigencia de cinco años y después se puede renovar, de acuerdo con lo que soliciten las partes”, dijo la funcionaria, quien aseguró que, contrario a lo que se ha especulado sobre su posible destino, se trata de una colección “en manos de mexicanos”, refiriéndose a la familia Zambrano, y que la gestión de la Fundación Santander consistirá en realizar “trámites, empaques, viajes, comisarios y gestiones con los museos con el fin de garantizar su manejo”.

Aseguró que parte del acuerdo logrado y de las conversaciones que están teniendo con los coleccionistas y el banco español, es que las obras puedan volver a exhibirse en México en un corto plazo.

Durante la inauguración, en la que también estuvieron presentes integrantes de la familia Zambrano, Héctor Grisi, consejero delegado del Grupo Santander en México, enfatizó que “la colección Gelman Santander es hoy una serie mexicana, que sigue estando sujeta a la legislación y la tutela institucional de nuestro país, esto garantiza no sólo su adecuada conservación sino también su acceso y difusión con responsabilidad”.

Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, calificó esta exposición como “un acontecimiento”, ya que se trata de un encuentro esperado con cuadros de esa colección que en México se exhibieron por última vez hace 20 años en el Museo Muros, en Cuernavaca.

Por ahora, 68 de esas obras se podrán ver hasta el 17 de mayo en el recinto del Bosque de Chapultepec. Curada por Marisol Argüelles, la muestra está dividida en cuatro núcleos temáticos y busca “replicar, en medida de lo posible, la forma en la que la colección fue creciendo”.

Obras de Frida Kahlo y Diego Rivera regresan después de 20 años ı Foto: David Patricio›La Razón

Incluye 10 cuadros emblemáticos de Frida Kahlo, como Autorretrato con monos (1941), Diego en mi pensamiento (1943) y Autorretrato con collar (1933) que, según Carlos Segoviano, cocurador, es uno de los primeros cuadros donde ella se pinta a sí misma. Ahí también se puede ver uno de los retratos más tempranos que la pintora le hizo a Diego Rivera, así como cuadros conocidos del muralista, como Vendedora de alcatraces.

En el recorrido por la muestra, Carlos Segoviano explicó que ahí está “la colección semilla”, es decir, las obras que adquirieron Jaques y Natasha Gelman, que comprende la obra pictórica, así como adquisiciones posteriores a la muerte de los coleccionistas.

Esta última parte consiste principalmente en mostrar fotografías de importantes figuras como Gabriel Figueroa, Manuel Alvarez Bravo y Graciela Iturbide.

RELATOS MODERNOS

Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander

Dónde: Museo de Arte Moderno

CUÁNDO: Hasta el 17 de mayo de 2026

COSTO: 95 pesos público general. Domingo, entrada libre