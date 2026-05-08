David Attenborough, la voz entusiasta de los programas de naturaleza, cumple 100 años

Con una trayectoria de más de 70 años

La BBC organiza una fiesta para David Attenborough en el Royal Albert Hall. Los cines proyectan sus películas de naturaleza. Sus amigos han pasado semanas elogiando al hombre y a su obra.

Pero el presentador de vida salvaje más famoso del mundo probablemente se sentirá incómodo con toda la atención mientras celebra su centenario este viernes, dijo Alastair Fothergill, productor de algunos de los documentales más conocidos de Attenborough y director de Silverback Films.

“Siempre ha sido muy claro con todos los que trabajamos con él: ‘Recuerden, los animales son las estrellas, yo no’ dijo Fothergill a The Associated Press. “Así que sí, sorprendentemente para uno de los hombres más famosos del planeta, no le gusta nada ser famoso”.

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Gorilas gloriosos

Pero David Attenborough ha tenido que aceptar los reconocimientos esta semana, ya que científicos, políticos y conservacionistas han celebrado al hombre que ha llevado gorilas juguetonas, ballenas saltadoras y pequeñas ranas venenosas a salones de todo el mundo durante más de 70 años.

A través de programas de la BBC como Life on Earth, The Private Life of Plants y The Blue Planet, Attenborough ha iluminado la belleza, la ferocidad y a veces la extrañeza de la naturaleza con una voz melódica y susurrada que transmite su propio asombro ante lo que está presenciando.

Los espectadores que quizá nunca abandonarían sus ciudades natales fueron transportados al Himalaya, el Amazonas y los bosques inexplorados de Papúa Nueva Guinea. Pero detrás de las impresionantes imágenes había una atención a la precisión científica que ayudaba a enseñar a la gente sobre temas complejos como la evolución, el comportamiento animal y la biodiversidad.

Y a medida que se acumulaban las pruebas, empezó a dar la voz de alarma sobre el cambio climático, el plástico oceánico y otras amenazas humanas al planeta.

Eso ayudó a la gente a entender no solo cómo evolucionó la vida sino, más importante aún, por qué debemos protegerla, dijo el profesor Ben Garrod, biólogo evolutivo de la Universidad de East Anglia y él mismo locutor que ha trabajado junto a Attenborough.

Garrod cree que David Attenborough se veía inicialmente como un observador neutral, pero se vio obligado a alzar la voz al ver que políticos, líderes empresariales y el público no se tomaban en serio la emergencia.

“Te está mostrando la majestad, la ferocidad, la fragilidad del mundo natural. Nunca debería haber tenido que recurrir a la elaboración de políticas y la defensa”, dijo Garrod.

“Creo que para mucha gente es muy fácil decir: ‘Debería haberlo hecho antes. ¿Por qué no actuó hace 20, 30, 40 años?’“, Garrod entonces preguntó: “¿Por qué no lo hicimos?”.

David Attenborough junto a un canguro durante su visita al Zoo de Taronga en Sídney, Australia, el 14 de octubre de 2003. ı Foto: AP

Aficionado a los fósiles desde el principio

Nacido en Londres el 8 de mayo de 1926, el mismo año que la difunta reina Isabel II, David Attenborough creció en los terrenos de lo que hoy es la Universidad de Leicester, donde su padre era un líder destacado.

Su fascinación por la naturaleza se desarrolló cuando era un niño, montando en bicicleta por el campo circundante donde coleccionaba tesoros como nidos de aves abandonados, la piel mudada de una serpiente y, lo más importante, fósiles.

“Encontraba un fósil y se lo mostraba a mi padre y él decía ‘Bien, bien, cuéntamelo todo.’ Así que respondí y me convertí en mi propio experto”, dijo Davud Attenborough a la revista Smithsonian en 1981.

Posteriormente estudió geología y zoología en la Universidad de Cambridge.

En 1952, Attenborough se incorporó a la BBC, trabajando entre bastidores en “todo, desde ballet hasta relatos cortos”. Después de haber estado allí unos dos meses, la captura de un “fósil viviente” frente a la costa de África Oriental causó revuelo internacional, y le pidieron que produjera un breve artículo sobre el celacanto.

Esa historia fue contada en el estudio por el profesor Julian Huxley, biólogo evolutivo, que utilizó especímenes de fauna en escabeche y una fotografía de un celacanto para explicar la importancia del pez.

Pero Attenborough pensaba que la televisión podía hacer más.

“Siempre había querido hacer películas sobre animales de todo el mundo”, recordó en una entrevista de 1985 con The Associated Press. “Pero la actitud era: ‘Tenemos cámaras de televisión en el estudio. ¿Qué es eso de gastar dinero en el extranjero?’”.

En 1954, finalmente convenció a la BBC para que le permitiera acompañar a un equipo del Zoo de Londres que viajó a África Occidental para recoger especímenes. Eso comenzó una década como presentador y productor de Zoo Quest, impulsando su carrera en el sector.

El privilegio de su vida

Uno de los momentos más famosos de esa larga carrera ocurrió durante la serie de 1979 La vida en la Tierra, cuando David Attenborough se encontró con una familia de gorilas de montaña en un bosque en la frontera entre Ruanda y lo que entonces era Zaire (actual Congo).

Durante esa escena, votada como uno de los momentos televisivos más destacados de la historia de Gran Bretaña, un joven gorila yace sobre su cuerpo mientras varios bebés intentan quitarle los zapatos. Attenborough sonríe, se ríe y se queda sin palabras de alegría.

“Sinceramente, no sé cuánto tiempo fue”, dijo Attenborough más tarde a la BBC. “Sospecho que fueron unos 10 minutos, o incluso un cuarto de hora. Simplemente me transportaron”.

“Extraordinario, de verdad”, reflexionó. " Fue uno de los momentos más privilegiados de mi vida".

Un personaje que todo el mundo podía entender

David Attenborough ha combinado su conocimiento de la televisión, su comprensión de su audiencia y su compromiso con la ciencia para crear un personaje capaz de transmitir cuestiones complejas relacionadas con la fauna, la conservación y la historia natural a un público masivo, dijo Jean-Baptiste Gouyon, profesor de comunicación científica en University College London.

“Básicamente le dio a la televisión de vida salvaje una figura, una persona en la parte delantera de la casa... que ha llegado a encarnar el discurso televisivo sobre la naturaleza”, dijo Gouyon.

Y en este, su centenario, sus fans se esforzaron por encontrarle. En un mensaje de audio grabado dijo que pensaba que marcaría el día discretamente. Como si fuera eso.

“He estado completamente abrumado por los saludos de cumpleaños de grupos de preescolar a residentes de residencias y a innumerables personas y familias de todas las edades”, dijo. “Simplemente no puedo responder a cada uno por separado, pero me gustaría daros las gracias más sinceramente por sus amables mensajes“.

Y no piensa parar ahora, dijo Fothergill.

“Me dijo recientemente que se siente increíblemente privilegiado de que un hombre de casi 90 años siga siendo invitado a trabajar. Y, ya sabes, seguirá para siempre. Morirá con sus pantalones cortos de safari”.