“Se reforzó la seguridad en Tenayuca, pero hace falta más”

Aunque después de la agresión con arma blanca que sufrió un trabajador de la zona arqueológica de Tenayuca, en Tlalnepantla, Estado de México, se reforzó la seguridad en el sitio con la instalación de ocho cámaras, un policía auxiliar más y rondines frecuentes de la policía municipaly la Guardia Nacional, trabajadores que laboran en el lugar consideraron que las medidas todavía son insuficientes.

“Sí nos hace falta más seguridad. Las cámaras de videovigilancia ya nos ayudan bastante; las instalaron hace una semana, son ocho. Estamos esperando que se ponga malla ciclónica y más alumbrado”, dijo a La Razón Martín Zárate, quien es custodio de la zona arqueológica.

Del alumbrado y la malla ciclónica que se colocará, aún no tienen fecha para su instalación. “Vinieron antier a tomar medidas, pero, como todo, depende de si se acepta el presupuesto”, comentó.

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El Dato: Ya terminó la primera etapa de restauración en Tenayuca, que consistió en rehabilitar las serpientes de la pirámide. Están por comenzar las labores en los túneles.

También dijo que, tras la agresión con un arma punzocortante que sufrió su compañero el pasado 8 de abril, se sumó un policía auxiliar más, pero después dejó de ir; por este hecho hubo inconformidad por parte de los trabajadores del sitio, que se encuentra cerrado al público, por ahora, ya que se realizan labores de rehabilitación rumbo al Mundial.

“A la fecha tenemos dos policías auxiliares y un custodio. Cuando pasó ese suceso, enseguida llegó. Estuvo unos días y después se retiró; por eso fue la protesta. Ya teníamos otra vez uno, ahorita son dos. La policía estatal y municipal, así como la Guardia Nacional, se han dado sus rondines. Se hacían antes, pero con más espacio; ahorita los están haciendo más continuos, casi diario”, compartió.

Por su parte, ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que “se han reforzado las medidas de seguridad mediante apoyo de la Policía Auxiliar, equipos de radiocomunicación, instalación de cámaras de seguridad y coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz para incrementar rondines en el entorno del sitio patrimonial”. Además, informó que “el trabajador recibió atención oportuna y se encuentra en recuperación, con un estado de salud estable”.

22 zonas arqueológicas hay en el Estado de México

De acuerdo con Martín Zárate, los trabajadores también piden dar seguimiento a la denuncia que se interpuso en su momento, pues el agresor ya salió libre.

“El compañero no está hospitalizado, pero sí está mal. Lo que se pide es cómo se hizo la carpeta”, dijo el custodio, quien aseguró que se trata de la primera agresión contra un trabajador en la Zona Arqueológica de Tenayuca, aunque hace casi 20 años se registró un robo.

“No había pasado un evento en que se lesionara a un compañero. Robo sí, hace años se llevaron algunas cabezas de serpiente; estoy hablando hace como unos 15 o 20 años, ya tiene mucho”.

Aunque por ahora la prioridad es la seguridad de los trabajadores y de los visitantes cuando abra el sitio patrimonial, Martín Zárate también remarcó la necesidad de que haya más personal.

“Tenemos años diciendo que hacen falta plazas y dicen que sí, pero no te dicen cuándo”, y agregó: “Es muy precario lo que se le da a la zona arqueológica. De hecho, ahorita por esto del Mundial es que le están invirtiendo un poquito. Algunas veces se han hecho trabajos de restauración. Ya van a empezar a checar los túneles, porque también ya están colapsados”, compartió.

Carlos Trejo entró a túnel en Teotihuacán

Por Adriana Góchez

El autonombrado “cazafantasmas” Carlos Trejo aseguró que, con ayuda de un arqueólogo, hace dos años entró al túnel bajo la Pirámide del Sol en Teotihuacán.

“Hace no más de dos años, me dice un arqueólogo: ‘si te vienes en la noche, te voy a dar chance de que entres al corazón de la pirámide’. Hay una reja; atrás de la pirámide hay un sótano que abre. Bajas las escaleras y te metes. Me metí con mi mujer y con otros amigos arqueólogos también. Te tenían casi en cuclillas como por unos 30 metros y después ya te parabas y seguías en una cueva. Llegabas, exactamente, al centro de la pirámide”, contó a un grupo de periodistas, de acuerdo con un video que subió Trejo en sus redes sociales.

La Pirámide del Sol es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Se han realizado proyectos para explorar su interior y la cueva sagrada está a seis metros bajo ella.