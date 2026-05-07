Exigen seguridad tras agresión con arma en Tenayuca

Luego de que La Razón documentó que un custodio de la zona arqueológica de Tenayuca, en el Estado de México, fue agredido con un arma blanca, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sección Estado de México, señaló que los empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) viven con temor, por lo que exigen reforzar la seguridad en los sitios del país.

“Hoy está en riesgo la vida y la integridad de nuestros compañeros; no podemos seguir laborando en estas condiciones, donde la inseguridad está rebasada por parte del Gobierno federal y estatal”, expresó ayer en conferencia de prensa, el dirigente sindical Armando Hernández Melchor.

EL Dato: En la zona arqueológica de Tenayuca sólo hay un custodio a cargo del resguardo, constató este diario el 21 de abril.

Narró que la agresión ocurrió el 8 de abril durante la noche. Un sujeto ingresó por la zona norte del recinto con presuntas intenciones de robo. El custodio logró interceptarlo, pero fue agredido con golpes y lesionado con un arma punzocortante.

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“El compañero se encuentra hospitalizado y grave porque sufrió un derrame cerebral; tuvo picaduras con arma blanca en el cachete y también en parte del estómago; afortunadamente, no penetró”, detalló.

El líder sindical exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum un presupuesto suficiente para reforzar las medidas de seguridad en todas las zonas arqueológicas, así como garantías para la protección del personal del INAH.

Hernández Melchor también denunció que, aunque el presunto agresor fue detenido el mismo día de los hechos, el Ministerio Público de Tlalnepantla lo dejó en libertad días después, lo que, dijo, incrementa la preocupación entre los trabajadores. Además, reveló que familiares de custodios han recibido amenazas.

El pasado 22 de abril este diario le preguntó al director general del INAH, Omar Vázquez, sobre las medidas que se tomarían para garantizar la integridad de los trabajadores en la zona arqueológica de Tenayuca; sin embargo, sólo se limitó a responder: “Estaremos reforzando la seguridad, como ya lo mencioné”.

El caso de Tenayuca ocurrió en un contexto de creciente violencia en estos espacios. Apenas el 20 de abril, en la zona arqueológica de Teotihuacán, un sujeto identificado como Julio César Jasso Ramírez disparó contra turistas desde la parte superior de la Pirámide de la Luna, dejando como saldo una mujer canadiense fallecida y 13 personas heridas.

Tras estos hechos, el Gobierno federal anunció el reforzamiento de medidas de seguridad en los 10 centros turísticos más visitados del país, que incluyen la colocación de arcos para detectar metales.

El sindicato reiteró su llamado a las autoridades para atender de manera urgente la situación y evitar que se repitan este tipo de agresiones en espacios considerados patrimonio cultural de México.