INAH: No se cometió una falta en Chichén Itzá

EL INSTITUTO Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que autorizó la presentación del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, y aseguró que “no se ha cometido ninguna falta”. Sin embargo, no aclaró si el permiso que otorgó para la realización del evento también incluía que las imágenes que se tomaron con el Templo de Kukulkán de fondo, se utilicen en videos publicitarios de Coca-Cola, como informó el lunes pasado La Razón.

“La actividad protocolaria se realizó con el permiso otorgado por el INAH en uso de sus atribuciones y bajo estrictos criterios de protección, conservación y supervisión del patrimonio arqueológico, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, informó ayer en una tarjeta informativa la dependencia dirigida por Omar Vázquez.

La legislación, en su artículo 17 establece que la reproducción de monumentos arqueológicos con fines comerciales requiere del permiso del instituto competente. En el reglamento de la ley se indica que el interesado manifestará el fin comercial que le pretenda dar a la reproducción, sin menoscabar su calidad de monumento.

Consultado por este diario, el investigador del INAH Felipe Echenique comentó que presentarán la demanda el próximo lunes como lo tenían previsto, pues los inconformes insisten en que “se utilizó de manera ilegal e ilegítima como escenografía El Castillo o Pirámide de Kukulcán, para promocionar a las empresas Coca-Cola y a la Federación Internacional de Futbol Asociación”.