Van por demanda por uso de imagen de Chichén Itzá para publicidad

Parte de los videos publicitarios que hay en la cuenta de Coca-Cola

Investigadores preparan una demanda por el uso de la imagen del Templo de Kukulkán de fondo, en Chichén Itzá, Yucatán, para la publicidad en la que Coca-Cola y la FIFA promocionan el Trofeo de la Copa Mundial. El recurso legal es contra el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Omar Herrera, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, entre otros funcionarios, por la presunta autorización para utilizar dicha fotografía en clips de la empresa publicados en redes sociales, informó a La Razón el historiador Felipe Echenique.

“Cuando una marca comercial usa una imagen de una zona arqueológica para incrementar su prestigio y con ello sus ventas, constituye un lucro. Es un acto ilegal, una apropiación indebida e ilegítima. Lo más importante es que tanto la FIFA como Coca-Cola retiren de su publicidad las imágenes”, comentó el también investigador del INAH.

El Dato: En 2025, MrBeast grabó en Calakmul, Balamcanché y Chichén Itzá. Usó las imágenes para promocionar su marca de chocolates.

Parte de los videos publicitarios que hay en la cuenta de Coca-Cola ı Foto: Captura de video

El pasado 20 de marzo, tuvo lugar un acto en el que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, develó el Trofeo del Mundial de Futbol FIFA 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá. El también llamado Trophy Tour se colocó frente al Templo de Kukulkán en una instalación que tenía los logotipos de Coca-Cola y la Federación Internacional de Futbol Asociación. Algunas fotografías que se tomaron de ese momento forman parte de videos de la compañía refresquera, constató este diario.

En una de las grabaciones, por ejemplo, se anuncia que las personas podrán registrarse para asegurar su lugar con el fin de ver el Trofeo de la Copa Mundial. Al inicio se aprecia el Templo de Kukulkán con el templete enfrente y luego hay personas jugando futbol o tomando refresco. En otro también se promociona el recorrido del premio y al inicio está la edificación prehispánica e incluso en parte del clip se observa la fotografía que se tomaron el gobernador de la entidad y directivos de Grupo Bepensa.

Parte de los videos publicitarios que hay en la cuenta de Coca-Cola ı Foto: Captura de video

“El hecho de usarlos como escenografía denigra los monumentos. Si ahorita empezamos con eso, al rato otras marcas van a preguntar, ¿por qué a Coca-Cola y a la FIFA sí le permiten usar esa imagen y a nosotros no?”, comentó Echenique.

La demanda que preparan ante la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Echenique y Juan Manuel Sandoval, más los especialistas que se sumen a la causa, es en contra de las instituciones que otorgaron “el permiso para celebrar un acto comercial publicitario”. Además de los titulares del INAH y la Secretaría de Cultura, están señalados el director del Centro INAH Yucatán y el coordinador Nacional de Asuntos Jurídicos.

En el borrador del recurso legal se argumenta que “no existe en la legislación referida, norma alguna que les permita a los funcionarios antes señalados la expedición de licencias o permisos para llevar a cabo un evento de tal naturaleza, con el cual, finalmente, dichas empresas terminarán obteniendo lucros incuantificables en monto, espacios y tiempos, que bajo ninguna circunstancia en un Estado de Derecho sería posible que hubieran podido obtener, y por lo cual recurrimos a esta instancia para que haga valer el Estado de Derecho, pues de lo contrario tal acto quedará en la impunidad”.

Parte de los videos publicitarios que hay en la cuenta de Coca-Cola ı Foto: Captura de video

El investigador del INAH Felipe Echenique señaló que se prevé interponer la denuncia ante la FGR el próximo lunes 11 de mayo y esperan que la acción del Ministerio Público sea “pronta y expedita para detener y sancionar el uso privado, despojo, destrucción y alteración de la Pirámide de Kukulkán”.