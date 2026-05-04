Pilar Fernández prepara Cromática, donde une el flamenco tradicional y otros géneros

La bailaora mexicana Pilar Fernández, con una reconocida trayectoria en México, Estados Unidos y España, se encuentra trabajando en su segunda obra, Cromática, que se centra en la diversidad dentro del flamenco, donde el color y la música traen consigo emoción, transición y contraste. Una manera de entender cómo este arte ha sido un género que absorbe influencias y que se ha construido a partir del encuentro entre distintas culturas.

Concebido como una serie de fragmentos de piezas, refleja diferentes momentos históricos en los que está el flamenco y lo tradicional. A través de este proyecto, Pilar Fernández crea puentes entre los distintos lenguajes musicales y el flamenco.

“Cada extracto refleja diferentes momentos históricos con mucha diversidad musical y, a la vez, siempre está presente lo inherente al flamenco y lo tradicional. La obra plantea un tránsito, una transformación constante donde el movimiento, la música y la energía van mutando, pero siempre hay un hilo conductor que mantiene la identidad. Es una reflexión sobre la adaptación, el cambio y la permanencia de lo esencial en el ser humano. Es una obra más filosófica”, ha dicho Pilar Fernández sobre este ambicioso trabajo del que ya presentó un primer avance en el Auditorio del MUAC llamado Cromática (fragmento), un punto de encuentro entre la raíz flamenca y otros universos sonoros y emocionales.

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Pilar Fernández trabaja en su segunda obra, Cromática. ı Foto: Loreana Von Plocki

En el nuevo trabajo que realiza también se refleja su consolidación al haber pisado escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional o el Teatro Esperanza Iris. Además de hacer colaboraciones con reconocidas compañías en Estados Unidos como Ballet Flamenco La Rosa y Siudy Flamenco Company. Esta experiencia le ha permitido ampliar su experiencia a nivel internacional.

“Refleja una etapa de mayor madurez dentro de mi camino artístico”, ha dicho Pilar Fernández, quien ha ampliado su manera de entender el flamenco y la escena, a partir de trabajar con las compañías más prestigiosas de Estados Unidos, de colaborar con coreógrafos de gran relevancia en España y de dirigir su propia compañía que lleva su nombre.

Pilar Fernández, originaria de Monterrey, Nuevo León, nació en una familia en la que el flamenco siempre estuvo presente. Para la bailaora, este arte “es un vehículo de expresión , es algo que me ha ayudado a encontrarme siempre a pesar de todas las transformaciones, momentos en mi vida y distintas facetas. Tiene un lenguaje muy rico donde se pueden interpretar distintos estados emocionales”.

Su primera pieza, Interludio, que presentó en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), mostró su interés por la innovación y la preservación de la tradición flamenca y es el proyecto con el cual solidificó Compañía de Flamenco Pilar Fernandez.

La bailaora ha aportado a la vibrante presencia del flamenco en México, país en el que cada vez crece el interés y la afición por esta tradición, dadas las similitudes culturales con España. Es el tercer país con más formación.

Pilar Fernández forma parte de los artistas que hacen que el flamenco en México tenga una importante presencia. Realizó, por ejemplo, la Gala Flamenca en 2019, con la participación de Pedro Córdova, uno de los mayores exponentes de España.

En 2017 fue reconocida con un premio en el Encuentro Internacional Ibérica Contemporánea como solista, un galardón que destacó su destreza y su aporte al flamenco contemporáneo.

Su trabajo se extiende a la docencia, ámbito que la ha llevado a participar en eventos de gran relevancia, como el proyecto de formación dancística en México, Ida, Tacón y Vuelta, junto con Selene González en Hojas de Té y que culminó con la Gala, Fin de Fiesta en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ha participado en distintos tablaos como Hojas de Té, Juncal Tablao Flamenco, Tablao Amaya, Tirititrán, Cava Flamenco, entre otros. Además de presentarse en el Vancouver Playhouse, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Metropolitano, Miami Beach Bandshell, Sanctuary of The Arts, Miami Dade County Auditorium, Koubek Center, Teatro Raul Flores Canelo y Teatro Juan Ruiz Alarcón.

cehr