Martín Solares explora la naturaleza de los cuentos y las novelas

El narrador, guionista, creador de libros infantiles y ensayista Martín Solares (1970) publica El fantasma de las novelas y otros métodos instantáneos del análisis literario (Editorial Era, 2026): colección de 17 breves ensayos dirigidos a aquellos lectores que se han hecho la pregunta de cómo se estructura una historia narrativa y, asimismo, sienten curiosidad por las motivaciones para crear personajes creíbles en los espacios y tiempo de la ficción.

Es la continuación de Cómo dibujar una novela (Era, 2014), el cual fue recibido con elogios por la crítica especializada. El escritor Martín Solares en este nuevo libro profundiza en los tiempos verbales (presente, pasado, futuro), concepción de las gestualidades de los personajes, rumbos de la trama novelística, conformación del alma narrativa y el famoso “había una vez” en la búsqueda del sentido descriptivo.

“Escribí estos ensayos para investigar temas que nos interesan a los autores: ¿hay un tiempo verbal mejor que otros para escribir cuentos y novelas? ¿Es posible convertir un libro de cuentos en una novela? ¿Cómo darles vida a nuestros personajes? ¿Qué tanto cambia el alma de un protagonista cuando modificas uno de los detalles que lo formaban? ¿De qué está hecha la ficción y cómo funciona? ¿Cuántas maneras de escribir novelas existen? Exploro en la naturaleza de los cuentos, las novelas y las historias que hemos visto en el cine”, dijo a La Razón Solares.

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¿Cómo funciona el legendario recurso del “Había una vez”? Todos los escritores aspiramos a crear una manera personal de decir “Había una vez”. Ansiamos que el lector se emocione y se pregunte en cada uno de nuestros párrafos: “¿Y ahora qué va a pasar?”, y que al final de la lectura se pregunte si eso, que le ha parecido tan bueno, es verdad. Es difícil encontrar anécdotas, frases o ideas que iluminen los distintos misterios que surgen de la ficción literaria: decidí compartir las historias, frases y reflexiones de otros autores en torno a la esencia de la ficción literaria.

¿El encantamiento de la ficción como un arcano? Una buena ficción tiene mucho de misterio. Cuando empezamos a escribir no sabemos qué punto de vista adoptar. Cuando sabemos qué quieren nuestros personajes y en qué consiste la secreta imagen en torno a la cual orbitan, todo empieza a aclararse. Empieza la aventura de la narración: quien no genera una gran sensación de enigma sólo crea relatos aburridos.

¿Manual de consejos cordiales para aspirantes a escritores y para lectores curiosos? Libro de ensayos sobre la naturaleza de la ficción. Siempre me ha atraído la posibilidad de averiguar de qué están hechas las historias que seguimos contando a lo largo del tiempo: cómo fueron unidas unas con otras de modo que desafían las leyes de la gravedad y hacen los malabares necesarios a fin de contar una buena historia.

¿Inspiración o disciplina? La inspiración es el nombre que le damos a ese relámpago que llega cuando estamos trabajando: las ficciones mejoran si tenemos la constancia de aplicarles todas las capas necesarias de escritura con total disciplina.

¿El tempo se conjuga con las traslaciones espaciales? El tiempo es el mejor amigo de las ficciones. Quienes deseamos escribir cuentos y novelas muy pronto nos topamos con la necesidad de reconocer las distintas velocidades del tiempo y la necesidad de dominarlas: hay una velocidad que nos permite contar las cosas al mismo ritmo en que ocurren y otra para sintetizar lo predecible.

¿Los personajes de la ficción: imanes que emocionan al lector? Alessandro Baricco afirma que los personajes no son otra cosa que la habilidad de generar magnetismo entre el lector y unos seres imaginarios, hechos de palabras. Ese magnetismo lo sentimos cuando nuestros personajes desean a otros, o no soportan la presencia del villano, o cuando dan la vida por rechazar las imposiciones del destino.

El fantasma de las novelas ı Foto: Especial

Martín Solares

Escritor

Nació: Tampico, 1970

Trayectoria: Finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2007, finalista del Premio Violet Nour a la mejor novela policiaca extranjera. Además obtuvo los galardones Efraín Huerta de Cuento y el José Revueltas de Ensayo

Otras obras

Algunos títulos del autor.