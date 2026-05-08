Festival Arre vuelve a CDMX con Alejandro Fernández

ALGUNAS celebridades que forman parte del Arre, ayer en la CDMX.

El FESTIVAL Arre Pepsi Black está de regreso en la Ciudad de México este año con un cartel encabezado por Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana y el sonorense Víctor Mendívil, se anunció ayer en conferencia de prensa.

Luego de no realizarse en la capital del país en 2025, año en el que se mudó a Monterrey, Nuevo León, regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez el 5 y 6 de septiembre.

En el cartel figuran también El Mimoso, Eslabón Armado, Gabito Ballesteros, Grupo Cañaveral, Los Dos Carnales y Los Plebes del Rancho, que se posicionan en el gusto de diversas generaciones.

56 Artistas se presentaron en la edición de 2024

También se presentarán La Sonora Dinamita, Mi Banda el Mexicano, Los 2 de las S, Calle 24, Edgardo Núñez y Rey Quinto, por mencionar algunos de los 40 artistas que forman el cartel y que representan a los géneros del mariachi, la banda, el norteño, los corridos tumbados o la música tropical.

El Festival Arre Pepsi Black, que surgió en 2023, ha trasladado la música regional mexicana de los palenques al imponente ambiente de festivales en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que también es sede del Corona Capital y el EDC México.

“Queremos que Arre sea la casa del regional. No estamos cerrados para futuros eventos a intentar en otras ciudades, pero estamos listos para 2026. Regresa a la CDMX”, externó Noel Seoane, promotora del evento.

En la última edición celebrada en la capital, en 2024, el encuentro reunió a más de 114 mil fans en los dos días, en los que destacaron las presentaciones de Los Tigres del Norte, Xavi, Gerardo Ortiz, Junior H y Cardenales de Nuevo León, entre otros.