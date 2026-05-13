Los Jardines de México, en Morelos, serán escenario una vez más del Festival Vaivén 2026. El evento, considerado uno de los mejores en el mundo de la música electrónica presenta en esta edición un cartel diverso que mezcla electrónica, indie y hasta pop.

La gran novedad es el esperado debut del artista japonés Joji en México, acompañado de figuras internacionales y propuestas nacionales que garantizan a los asistentes más de 12 horas de música continua en un entorno natural único. No te pierdas este festival único y descubre cuáles son las fechas, los precios y quiénes son los músicos que podrán a vibrar al público este año.

Festival Vaivén 2026: Cartel de artistas, fechas, precios y line up

El line up del Festival Vaivén de este año destaca por su variedad de géneros y artistas de renombre mundial. El músico japonés Joji encabeza el cartel con temas de su más reciente álbum Piss in the Wind, debutando de esta manera en México. A él se suman nombres como ZHU, Kavinsky, Bob Moses, Madeon y The Midnight, quienes aportarán sonidos como el house, el trap, el synthwave y el synthpop.

La propuesta también incluye talentos emergentes y nacionales como Clubz, Drama, Max Styler, Ralphie Choo, Juana Aguirre, Antdot, Rafael, OMRI, Chambord, Labibe LTD, Marte y Sweet Mila, que confirman la identidad multicultural del Vaivén 2026.

El festival Vaivén se celebrará el 17 de octubre en los Jardines de México, ubicados en el km 129 de la Autopista México–Acapulco, en Tehuixtla, Morelos. La programación comenzará a las 15:00 horas y ofrecerá más de 12 horas de música continua, acompañada de zonas gastronómicas, instalaciones artísticas y experiencias multisensoriales para que los asistentes vivan una experiencia única.

Boletos y precios para el Festival Vaivén 2026

La preventa exclusiva para clientes Citibanamex del Festival Vaivén 2026 será el 15 de mayo a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. La venta general iniciará el 16 de mayo en la misma plataforma y en taquillas del recinto.

Los accesos al evento estarán disponibles en tres modalidades: