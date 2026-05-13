La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 13 de mayo

Nos encontramos en la recta final de La Casa de los Famosos 2026, el proyecto de Telemundo que está dando de qué hablar aún en sus últimas semanas de convivencia entre las personalidades famosas que participan.

Tras convertirse en la líder de esta semana, Sandra Itzel obtuvo el beneficio de la inmunidad, lo que le asegura continuar en el reality una semana más. Además, nominó de manera directa a Celinee.

Asimismo, Celinee nominó a Josh un día antes con tres puntos con tal de ver a su mamá durante cinco minutos, una prueba que suelen hacer en este formato para probar la lealtad de los participantes en La Casa de los Famosos.

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Nominados de La Casa de los Famosos 2026

En esta ocasión, las nominaciones fueron un poco diferentes, ya que estuvieron marcadas por un ambiente de terror. Los nominados son:

Celinee

Para votar enLa Casa de los Famosos 2026debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO