El Tecate Emblema 2026 está a pocos días de iniciar y ya se prepara para recibir a miles de asistentes en la Ciudad de México con una edición que promete ser una de las más vibrantes del año.
En esta edición el cartel reúne a artistas internacionales y nacionales de pop, reguetón y música electrónica que pondrán a bailar a los amantes de la música. No te pierdas del festival, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, y conoce las fechas, los precios de los boletos y quiénes forman la cartelera de los dos días del evento.
Tecate Emblema: Fecha, precios, boletos, cartelera, dónde es...
El festival Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.
La experiencia incluirá múltiples escenarios, zonas gastronómicas y espacios interactivos que buscan ofrecer a los asistentes una jornada completa de música y entretenimiento. Además, habrá puntos de hidratación y lockers para que resguardes tus pertenencias.
Cartelera de Tecate Emblema 2026
Sábado 16 de mayo
Tecate Main Stage
- JUAN DUQUE, 15:40-16:30
- CHRISTIAN CHÁVEZ, 17:00-17:50
- ORVILLE PECK, 18:10-19:20
- CAZZU, 20:00-21:20
- LOUIS TOMLINSON, 21:50-23:20
- JONAS BROTHERS, 00:00-1:30
Park Stage
- ANASOF, 15:30-16:10
- FAZ, 16:30-17:10
- ALONG, 17:50-18:30
- HERCULES & LOVE AFFAIR, 19:30-20:10
- MIKA, 21:05-22:05
- LP, 23:00-00:00
- LOST FREQUENCIES, 00:40-2:00
Dream Stage
- JOAQUINA, 16:00-16:50
- IVANA, 17:20-18:10
- BRUSES, 18:40-19:40
- JOT DOG, 20:10-21:10
- RU PAUL, 21:50-23:00
- FLAMINGO TUTÚ, 23:30-00:45
Domingo 17 de mayo
Tecate Main Stage
- JULIANA, 15:40-16:30
- SECH, 17:00-17:50
- HA*ASH, 18:10-19:20
- GLORIA TREVI, 20:00-21:20
- KENIA OS, 22:10-23:52
- PARIS HILTON, 00:30-1:50
Park Stage
- MANÚ, 15:30-16:10
- EMJAY, 16:50-17:30
- MÚSICA PARA VOLAR JUNTOS, 18:00-18:40
- SANTOS BRAVOS, 19:20-19:50
- ZARA LARSSON, 20:50-21:50
- NSQK, 23:00-00:00
- BAUTISTA, 00:40-2:00
Dream Stage
- ALAN NAVARRO, 16:00-16:50
- ALANIS YUKI, 17:20-18:10
- LOLA INDIGO, 18:40-19:40
- PEDRO SAMPAIO, 20:10-21:10
- GOTTMIK, 21:40-22:50
- RAFA PABÓN, 00:00-00:40
Boletos para el Tecate Emblema 2026
La preventa de boletos para el Tecate Emblema 2026 inició el 25 de febrero a las 14:00 horas y la venta general el 26 de febrero. Si deseas asistir al festival, aún hay entradas disponibles en Ticketmaster.
Los precios son los siguientes:
- ABONO GENERAL: $2 mil 335 pesos mexicanos
- INDIVIDUAL SÁBADO GENERAL: $1 330 pesos mexicanos
- INDIVIDUAL DOMINGO GENERAL: $1 330 pesos mexicanos
- ABONO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX: $3 mil 945 pesos mexicanos
- INDIVIDUAL SÁBADO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX: $2 mil 250 pesos mexicanos
- INDIVIDUAL DOMINGO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX: $2 mil 250 pesos mexicanos
- ABONO BANAMEX PLUS: $5 mil 260 pesos mexicanos
- ABONO AEROMÉXICO CLUB PASS: $15 mil pesos mexicanos
- INDIVIDUAL SÁBADO AEROMÉXICO CLUB PASS, Fase 2: $10 mil pesos mexicanos
- INDIVIDUAL DOMINGO AEROMÉXICO CLUB PASS, Fase 2: $10 mil pesos mexicanos