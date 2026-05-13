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Tecate Emblema: Fecha, precios, boletos, cartelera, dónde es...

Alístate para vivir una experiencia llena de música y color este fin de semana; habrá múltiples escenarios, zonas gastronómicas y espacios interactivos

Tecate Emblema: Fecha, precios, boletos, cartel, dónde es...
Tecate Emblema: Fecha, precios, boletos, cartel, dónde es... Foto: IG tecate_emblema/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

El Tecate Emblema 2026 está a pocos días de iniciar y ya se prepara para recibir a miles de asistentes en la Ciudad de México con una edición que promete ser una de las más vibrantes del año.

En esta edición el cartel reúne a artistas internacionales y nacionales de pop, reguetón y música electrónica que pondrán a bailar a los amantes de la música. No te pierdas del festival, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, y conoce las fechas, los precios de los boletos y quiénes forman la cartelera de los dos días del evento.

Tecate Emblema: Fecha, precios, boletos, cartelera, dónde es...

El festival Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.

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La experiencia incluirá múltiples escenarios, zonas gastronómicas y espacios interactivos que buscan ofrecer a los asistentes una jornada completa de música y entretenimiento. Además, habrá puntos de hidratación y lockers para que resguardes tus pertenencias.

Cartelera de Tecate Emblema 2026

Sábado 16 de mayo

Tecate Main Stage

  • JUAN DUQUE, 15:40-16:30
  • CHRISTIAN CHÁVEZ, 17:00-17:50
  • ORVILLE PECK, 18:10-19:20
  • CAZZU, 20:00-21:20
  • LOUIS TOMLINSON, 21:50-23:20
  • JONAS BROTHERS, 00:00-1:30

Park Stage

  • ANASOF, 15:30-16:10
  • FAZ, 16:30-17:10
  • ALONG, 17:50-18:30
  • HERCULES & LOVE AFFAIR, 19:30-20:10
  • MIKA, 21:05-22:05
  • LP, 23:00-00:00
  • LOST FREQUENCIES, 00:40-2:00

Dream Stage

  • JOAQUINA, 16:00-16:50
  • IVANA, 17:20-18:10
  • BRUSES, 18:40-19:40
  • JOT DOG, 20:10-21:10
  • RU PAUL, 21:50-23:00
  • FLAMINGO TUTÚ, 23:30-00:45
Tecate Emblema 2026
Tecate Emblema 2026 ı Foto: Tecate emblema/redes sociales/Edición La Razón

Domingo 17 de mayo

Tecate Main Stage

  • JULIANA, 15:40-16:30
  • SECH, 17:00-17:50
  • HA*ASH, 18:10-19:20
  • GLORIA TREVI, 20:00-21:20
  • KENIA OS, 22:10-23:52
  • PARIS HILTON, 00:30-1:50

Park Stage

  • MANÚ, 15:30-16:10
  • EMJAY, 16:50-17:30
  • MÚSICA PARA VOLAR JUNTOS, 18:00-18:40
  • SANTOS BRAVOS, 19:20-19:50
  • ZARA LARSSON, 20:50-21:50
  • NSQK, 23:00-00:00
  • BAUTISTA, 00:40-2:00

Dream Stage

  • ALAN NAVARRO, 16:00-16:50
  • ALANIS YUKI, 17:20-18:10
  • LOLA INDIGO, 18:40-19:40
  • PEDRO SAMPAIO, 20:10-21:10
  • GOTTMIK, 21:40-22:50
  • RAFA PABÓN, 00:00-00:40

Boletos para el Tecate Emblema 2026

La preventa de boletos para el Tecate Emblema 2026 inició el 25 de febrero a las 14:00 horas y la venta general el 26 de febrero. Si deseas asistir al festival, aún hay entradas disponibles en Ticketmaster.

Los precios son los siguientes:

  • ABONO GENERAL: $2 mil 335 pesos mexicanos
  • INDIVIDUAL SÁBADO GENERAL: $1 330 pesos mexicanos
  • INDIVIDUAL DOMINGO GENERAL: $1 330 pesos mexicanos
  • ABONO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX: $3 mil 945 pesos mexicanos
  • INDIVIDUAL SÁBADO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX: $2 mil 250 pesos mexicanos
  • INDIVIDUAL DOMINGO COMFORT PASS PRESENTADO POR BANAMEX: $2 mil 250 pesos mexicanos
  • ABONO BANAMEX PLUS: $5 mil 260 pesos mexicanos
  • ABONO AEROMÉXICO CLUB PASS: $15 mil pesos mexicanos
  • INDIVIDUAL SÁBADO AEROMÉXICO CLUB PASS, Fase 2: $10 mil pesos mexicanos
  • INDIVIDUAL DOMINGO AEROMÉXICO CLUB PASS, Fase 2: $10 mil pesos mexicanos
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