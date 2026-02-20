Tecate Emblema 2026: Cartel completo y cómo comprar boletos

El Tecate Emblema 2026 ya tiene cartel oficial, y parece que esta vez tuvieron varios aciertos, a diferencia del año pasado. En su quinta edición, programada para los días 16 y 17 de mayo de 2026, los asistentes podrán vivir una experiencia vibrante y disfrutarán acompañados de un cartel diverso.
Año con año el evento reúne a miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, siendo un espacio de artistas nacionales e internacionales de gran renombre. Y en esta ocasión contará con figuras como los Jonas Brothers, Kenia Os y Louis Tomlinson, entre otros; descubre el cartel completo y cómo puedes comprar tus boletos en La Razón.
Tecate Emblema ya tiene cartel: Cazzu, los Jonas Brothers, Lola Índigo...
Desde finales de 2025 comenzaron a circular rumores sobre los posibles artistas invitados de esta edición. Finalmente, esta mañana se reveló el cartel oficial del festival.
El lineup del Tecate Emblema 2026 está encabezado por nombres de gran peso en la escena internacional y latinoamericana. Entre los artistas confirmados se encuentran:
- Headliners principales: Jonas Brothers, Kenia Os y Louis Tomlinson.
- Alanis Yuki, Alan Navarro, Faz, Juliana, Joaquina, Rafa Pabón, Bruses, Hercules & Love Affair, Gottmik, Cazzu, Nsqk, Mika, Zara Larsson, Lola Indigo, LP, Lost Frequencies, Orville Peck, Rapaul, Pedro Sampaio, Santos Bravos, Sech, Along, Emjay, Christian Chávez, Ivana, Juan Duque, Jotdog
- Artista especial: Paris Hilton, quien presentará su set como DJ
Tecate Emblema 2026: ¿Cómo y cuándo comprar boletos?
La venta de boletos para el Tecate Emblema 2026 se realizará en dos fases:
- Preventa exclusiva: está programada para el 25 de febrero de 2026, a las 2:00 pm, dirigida a clientes de Banamex.
- Venta general: iniciará inmediatamente después, el 26 de febrero, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster y en taquillas autorizadas.
Los precios varían según la zona y el tipo de acceso, pues el festival tiene opciones que van desde entradas generales hasta paquetes VIP que incluyen beneficios como áreas preferenciales y servicios adicionales. Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que la demanda suele ser muy alta y las primeras fases se agotan rápidamente.
Sin embargo, el año pasado hubo 2x1 en boletos del Tecate Emblema. Te recomendamos mantenerte al pendiente de cualquier cambio en la programación o en los precios de las entradas a través de la página oficial de Ticketmaster o de las redes sociales oficiales de Tecate Emblema.
Ahora ya lo sabes, el Tecate Emblema 2026 promete ser una celebración inolvidable para los amantes del pop y sus múltiples vertientes.