‘La única opinión que importa es la de nosotros mismos’: RUSLANA y su ‘Catarsis’

RUSLANA es una de las cantantes y compositoras más influyentes de los jovenes en Europa, nacida en Ucrania pero creciendo en España, logró renombre en la escena alt-pop del 2026.

Desde temprana edad RUSLANA ha estado frente las luces del escenario, concursando en ‘New Wave Junior 2016’ desde que era pequeña y alcanzando un punto clave en su carrera en ‘Operación Triunfo’, concurso donde consiguió el tercer lugar de la duodécima edición.

RUSLANA durante su primer presentación en México. ı Foto: cortesía: Universal Music/Interludio

Ahora en 2026 trae su carta de presentación con ‘Catarsis’, su primer EP lanzado el pasado 21 de Marzo, en el que muestra la evolución que tiene al dar el salto de adolescente a adulto. “Yo suelo escribir canciones sobre mi vida. Toda mi evolución y mi proyecto va ligado a ella”, señaló la cantautora en entrevista con La Razón.

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RUSLANA cuenta que ‘Catarsis’ fue un momento de su vida, en el que ella sintió a flor de piel la explosión de sentimientos al pasar de la fase rebelde de la adolescencia a la adultez, que en palabras de la cantante esta transformación “siempre te lleva a mejor”.

Una de las canciones más interesantes del EP es ‘eterna’, un tema que hace una contradicción a su nombre, pues como lo dice su compositora “que aburrido sería ser eternos”. RUSLANA revela que al escribir esta composición lo que ella quería transmitir era que sus oyentes se cuestionaran “¿Cuál es la huella que yo quiero dejar? ¿Quiénes son los que realmente van a ser eternos? ¿Por qué serían eternos?”.

Para la cantautora ‘eterna’ justamente es una invitación a crear un juicio respecto al por qué hay tantos músicos, actores y ahora creadores de contenido como un ejemplo a seguir, ¿por qué el público los va a volver eternos? RUSLANA también busca que sus fans cuestionen cual es la huella con la que les gustaría ser recordado cuando ya no estén en este mundo.

Otra de las canciones con una letra que da un mensaje muy importante es ‘que duela bien’, un tema que invita a no tenerle miedo a arriesgarse y quedarse con las ganas de hacer algo, pues al final ‘si duele y debe doler, que duela bien’.

No importa el que dirán, porque después de centrarnos en gustar, cumplir metas y lidiar con la gente y el que dirán , me di cuenta de que no, la única opinión que importa es la de nosotros mismos RUSLANA, cantante y compositora en entrevista para La Razón.



RUSLANA considera que si ’Catarsis’ fuera una persona sería inquieta, muy emocionalmente inestable y tendría un amor infinito.

‘Catarsis’ es un EP cargado de mensajes con los que muchos se sentirán identificados, es un EP que no busca ser perfecto, pues al final del día el mensaje que deja es que en lo imperfecto también hay belleza, que el caos siempre es parte del proceso en la vida, de todas las etapas y situaciones que se viven de manera cotidiana en este ciclo de vida.