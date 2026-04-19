¿Quién es Priscilla Delgado, la sensación de Euphoria 3? FOTOS

Priscilla Delgado sorprendió con su actuación en el segundo episodio de la temporada 3 de Euphoria con su personaje de Angel.

En el que interpreta a una prostituta adicta que trabaja en un club nocturno y aunque es una de las mejores en el lugar, ella se devasta cuando se entera que su amiga Tish, a quien ella estuvo buscando durante varios días, está muerta por una sobredosis de fentanilo.

Los fans aplaudieron su interpretación y hasta están pidiendo en redes sociales que la actriz sea considerada para un Emmy en la próxima edición de los premios.

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¿Quién es Priscilla Delgado?

Priscilla Delgado es una actriz española que nació el 31 de marzo de 2002 en San Juan, Puerto Rico. Aunque vio la luz en territorio puertorriqueño, se crió en Madrid, específicamente en el barrio de Chamberí, donde desarrolló su vocación artística desde muy pequeña.

Tiene nacionalidad española y raíces puertorriqueñas por parte de su familia materna. Su nombre es un homenaje familiar, ya que tanto su madre como su tía se llaman Priscilla. Es hermana del también actor Gabriel Ángel Delgado.

Desde los siete años, Priscilla comenzó su carrera como actriz infantil en producciones españolas. Sus primeros papeles llegaron en series como La chica de ayer y Los hombres de Paco, además de películas como El cónsul de Sodoma y Amador, dirigida por Fernando León de Aranoa.

Que isso, Rue?!



Zendaya e Priscilla Delgado foram vistas gravando uma cena de discussão para a 3ª temporada de #Euphoria!



Vem aí mais drama, lágrimas e tensão! 👀🔥 pic.twitter.com/kaP5I5CEzL — Entretê (@Entretetizei_) March 5, 2025

Sin embargo, el rol que le dio mayor reconocimiento fue el de Lucía Expósito, una niña con poderes telepáticos, en la exitosa serie de Antena 3 Los Protegidos, donde participó en más de 40 episodios y se convirtió en una de las favoritas del público.

A lo largo de su adolescencia, colaboró con directores de renombre en el cine español. Trabajó con Pedro Almodóvar en Julieta, interpretando a Antía adolescente; con Álex de la Iglesia en Las brujas de Zugarramurdi; con Pablo Berger en Abracadabra; y en otros títulos como Los muertos no se tocan, nene o Frágiles. También participó en series como Desaparecidos, Justo antes de Cristo y Cuéntame un cuento. En 2015 debutó en una producción en inglés con la película El mal que hacen los hombres.

En 2019, aún menor de edad, Priscilla se mudó a Los Ángeles para perseguir oportunidades en Hollywood. Allí completó sus estudios de secundaria y se formó en interpretación en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Este salto internacional le permitió participar en producciones como A League of Their Own, interpretando a Esti González, Killer Book Club y otros proyectos. Su trayectoria en Estados Unidos ha incluido castings en inglés y un enfoque en roles más maduros.

Tiene 24 años y ha demostrado una evolución constante desde sus inicios hasta convertirse en una actriz consolidada en el panorama hispano y estadounidense.

¿Cuáles son las redes sociales de Priscilla Delgado?

Su cuenta de Instagram es @priscilla.delgado y tiene más de 63 mil 500 seguidores, en donde comparte fotos de su trabajo y proyectos en los que participa.