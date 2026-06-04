David Pablos lleva el amor al límite con En el camino

Después de conquistar festivales internacionales y recorrer un largo camino antes de llegar a la cartelera comercial, el largometraje En el camino finalmente se estrena hoy en más de 100 salas de la República Mexicana. La nueva película de David Pablos, uno de los cineastas más reconocidos de su generación, narra el encuentro de dos hombres marcados por la soledad y las cicatrices del pasado que encuentran en las carreteras del norte del país una posibilidad de redención, compañía y amor.

Para el director de Las elegidas y El baile de los 41, el lanzamiento representa el cierre de una travesía personal y profesional que comenzó varios años atrás, cuando convivió con un grupo de traileros y descubrió un universo que inmediatamente llamó su atención.

El Dato: LA CINTA tuvo un debut internacional destacado al ganar el prestigiado Premio Orizzonti a la Mejor Película y el Queer Lion en el Festival de Venecia del 2025.

“Empecé este proyecto hace varios años cuando tuve la oportunidad de convivir con un grupo de traileros. Ahí empecé a esbozar lo que iba a ser este proyecto”, comentó David Pablos en entrevista con La Razón.

Aquella experiencia le permitió acercarse a una realidad pocas veces retratada en el cine mexicano y que terminaría convirtiéndose en el escenario ideal para contar una historia de afectos en medio de la dureza de la carretera.

El cineasta explicó que la idea permaneció guardada durante un tiempo mientras otros trabajos se cruzaban en su camino. “Muchos azares del destino y otros proyectos que se atravesaron hicieron que terminara guardándolo durante un rato”, recordó. “Fue hasta 2022 cuando decidí retomarlo al estar convencido de que había llegado el momento adecuado para desarrollarlo” Lo que siguió fue uno de los procesos de escritura más libres de su carrera. “Estaba acostumbrado a trabajar con estructuras muy definidas, en esta ocasión opté por dejar que los personajes marcaran el rumbo de la historia.

Normalmente hago una escaleta muy detallada y cuando llego al primer borrador ya sé perfectamente cuáles son los eventos dramáticos principales.

“Esta vez fue diferente. Con la claridad de quiénes eran los personajes fui descubriendo la trama junto con ellos y dejando que su voz cobrara vida. Fue muy divertido y muy disfrutable trabajar así”, explicó el cineasta.

Esa libertad terminó por dar forma a una película que explora la necesidad de conexión en personajes que viven al margen. Aunque el largometraje aborda una relación amorosa entre dos hombres, David Pablos considera que el centro de la historia va mucho más allá de cualquier etiqueta.

La cinta también representa una nueva exploración de temas que han acompañado buena parte de su filmografía.

No obstante, el director mexicano reconoce que hablar de diversidad sexual continúa generando obstáculos dentro de la industria.

A su juicio, existen asuntos que todavía provocan incomodidad en algunos sectores. “El desnudo masculino es claramente un tabú todavía y la sexualidad entre hombres sigue siendo mal vista”, añadió.

En el filme, un joven intercambia favores sexuales con traileros en las paradas de carretera. Sin embargo, su destino cambia cuando conoce a un camionero.

Más allá de los retos temáticos, la producción enfrentó dificultades importantes durante el rodaje. Gran parte de la filmación se realizó en Ciudad Juárez y en distintas zonas de Chihuahua, donde el equipo tuvo que adaptarse a condiciones complejas de seguridad.

“Filmamos mucho en la periferia de Juárez, en zonas que sabíamos que eran focos rojos. Tuvimos que estar acompañados por la policía municipal, la estatal y la Guardia Nacional. Había que hacer un monitoreo constante porque una locación podía ser segura una semana y la siguiente ya no”, explicó.

Las complicaciones llegaron al punto de obligar a la producción a cambiar escenarios planeados con anticipación.

“La cachimba con la que abre la película iba a filmarse en otra zona de Chihuahua, pero no pudimos entrar.

Tuvimos que mover toda la operación”, relató el cineasta.

A ello se sumó el desafío técnico de rodar dentro de un tráiler en movimiento, una experiencia que puso a prueba a todo el equipo.

“Filmar dentro de un tráiler fue complejo, incómodo y demandante.

Muchas veces ni siquiera podía estar donde normalmente me gusta dirigir porque simplemente no había espacio”, recordó entre risas.

Pese a los obstáculos, el director aseguró que la experiencia valió la pena y ahora espera con emoción el encuentro con el público mexicano.

“Tenemos mucha expectativa, mucha emoción, cosquillas en la panza, pero muchísimas ganas de que esto suceda. Es el momento que llevo esperando desde que empecé a escribir esta historia”, confesó.

Para David Pablos, el estreno comercial representa una oportunidad para reconectar con los espectadores nacionales después de un largo recorrido en festivales. “Para eso hacemos cine, para que se vea en salas”, concluyó.

EN EL CAMINO

DIRECCIÓN: David Pablos

GÉNERO: Drama

PAÍS: México

PROTAGONISTAS: Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez