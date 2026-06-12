¡Elizabeth Olsen será mamá! Filtran sus FOTOS embarazada

Elizabeth Olsen está embarazada. La conocida actriz de Hollywood saltó a la fama internacional por su papel en proyectos como el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), donde interpretaba a Wanda Maximoff (La Bruja Escarlata).

La famosa iniciará un nuevo capítulo en su vida junto con su esposo Robbie Arnett, pues recientes imágenes dejaron ver que la pareja se encuentra en la dulce espera, una revelación que sorprendió hasta a los seguidores más fieles.

Elizabeth Olsen sorprendió con un vestido diseñado por sus hermanas ı Foto: larazondemexico

Así se dio a conocer el embarazo de Elizabeth Olsen

La noticia fue revelada a través de la revista estadounidense People, la cual compartió las imágenes de la hermana menor de las gemelas Olsen donde su embarazo era evidente

En las fotos, Elizabeth Olsen llevaba puesta una blusa blanca de botones que permitía ver con claridad la blusa blanca que dejaba ver una evidente pancita de embarazo.

La famosa llevaba un chaleco encima, así como lentes azules y una gorra para mayor comodidad. Parece que además lleva un labial discreto y parece no darse cuenta de los fotógrafos de manera inicial.

Olsen estaba saliendo de un almuerzo en Los Ángeles en el All Time Restaurant esta semana cuando fue captada por las cámaras. En una de las imágenes más tiernas, ella misma sostiene su vientre con una mano.

La noticia del embarazo de la actriz encendió las redes sociales, pues quienes la reconocen por diversos proyectos cinematográficos y se emocionaron por la revelación de que llegará un nuevo integrante a la familia de la celebridad.

Robbie Arnett, el esposo de Elizabeth Olsen

Robbie Arnett nació el 19 de marzo de 1993 en Estados Unidos. Formó la banda Milo Greene en sus primeros años y durante los primeros años, se desempeñó como el vocalista principal de la agrupación.

¡Elizabeth Olsen está embarazada! La actriz y su esposo Robbie Arnett esperan su primer bebé juntos. 😍🥰 pic.twitter.com/20yJTri3vw — Elizabeth Olsen LA (@EOlsenLA) June 12, 2026

Conoció a la Elizabeth Olsen durante unas vacaciones en México. El mismo año, fueron fotografiados por los medios caminando de la mano en Nueva York; en julio de 2019, le propuso matrimonio a la famosa.

La pareja se casó en una ceremonia privada y siempre buscan mantener una relación alejada del ojo público, una elección que ha permitido que no se supiera que la famosa actriz estaba embarazada hasta ahora.

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