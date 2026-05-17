La presentadora y creadora del pódcast Call Her Daddy, Alex Cooper, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo. La noticia fue compartida en redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia, pues la comunicadora se convertido en una de las voces más influyentes en el mundo del entretenimiento digital.

La también influencer ha transformado su espacio en un fenómeno cultural que está por cumplir 10 años, y ahora suma una experiencia única como la maternidad, lo que ha generado gran expectativa entre sus millones de oyentes mensuales.

Alex Cooper, del pódcast Call Her Daddy, está embarazada por primera vez

Alex Cooper, conductora de Call Her Daddy, compartió que está embarazada por primera vez. El anuncio lo dio a través de una emotiva foto, donde posó junto a su esposo Matt Kaplan, en el que mostró su vientre y expresó la emoción de iniciar esta nueva etapa.

La influencer escribió junto a las fotos “Our family”, que en español puede traducirse como “Nuestra familia”.

La creadora del pódcast, que ha sido escuchado por millones de personas en Spotify, recibió una avalancha de mensajes de apoyo y felicitaciones de colegas, celebridades y seguidores. Entre los comentarios destacó Tay Lautner, esposa del actor Taylor Lautner de Crepúsculo, quien también está esperando un bebé, tal como lo anunció en marzo de este año.

¿Quién es Alex Cooper, presentadora de Call Her Daddy?

Alexandra Cooper nació el 21 de agosto de 1994 en Nuevatown, Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente tiene 31 años.

Inició su carrera como creadora de contenido en YouTube y posteriormente lanzó el pódcast Call Her Daddy en 2018 junto a Sofia Franklyn. Tras la separación de su cofundadora, Cooper continuó como única presentadora, llevando el programa a convertirse en uno de los más escuchados en el mundo.

En 2021 firmó un acuerdo con Spotify por más de 60 millones de dólares, forjando su posición como una de las podcasters más influyentes.

Actualmente Alex Cooper está casada con el productor Matt Kaplan, con quien ahora espera su primer hijo. La pareja contrajo matrimonio en una boda íntima en la Riviera Maya, en México, el 24 de abril de 2024.