El 70º Festival de Eurovisión, celebrado en la Wiener Stadthalle de Viena, Austria, fue una noche histórica que estuvo marcada por la diversidad musical y la emoción de millones de espectadores en todo el viejo continente.

La edición de este 2026 reunió a 25 finalistas que compitieron con propuestas enérgicas e innovadoras, pero finalmente fue una artista quien se llevó el máximo reconocimiento, dándole su primera victoria a Bulgaria. Conoce quién fue la artista ganadora del famoso concurso de música pop.

¿Quién ganó el Festival Eurovisión 2026?

La gran vencedora del Festival Eurovisión 2026 fue la cantante búlgara Dara, quien conquistó al público y a los jurados con su tema “Bangaranga”, un himno de baile con ritmos contagiosos y una coreografía cargada de energía.

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Con un total de 516 puntos, Dara aseguró la primera victoria de Bulgaria en la historia de Eurovisión, superando a Israel, que quedó en segundo lugar con 343 puntos.

Tras el anuncio de la ganadora, la intérprete que representó a Bulgaria ofreció una segunda presentación de “Bangaranga”, esta vez más relajada. Dara inició la presentación desde su asiento en la arena antes de regresar al escenario para celebrar con los asistentes y su equipo artístico.

Dara es una cantante y compositora búlgara de 27 años que es conocida por su participación en programas como The Voice, The X Factor y Dancing with the Stars. La artista ya era una figura reconocida en el pop de su país, pero este triunfo la catapulta a la fama internacional.

¿Qué es ‘Bangaranga‘, que inspiró la canción ganadora del Festival Eurovisión 2026?

De acuerdo con la propia intérprete de “Bangaranga”, Dara, el tema que triunfó en el Festival Eurovisión 2026 está inspirado por los kukeri, antiguos artistas rituales búlgaros que asustan al mal. Bangaranga simboliza la lucha contra los demonios modernos dentro de nosotros.

“Bangaranga es el momento en que eliges el amor antes que el miedo. Es tu yo superior dando un paso adelante, más fuerte que la ansiedad, la duda, la vergüenza y el caos interior. No ataca. Se transforma. Bangaranga no es algo en lo que te conviertes. Es algo que despiertas dentro de ti mismo”, escribió Dara de Bulgaria en su cuenta de Instagram hace unas semanas.