La cantante búlgara Dara logró un triunfo histórico al coronarse en el 70º Festival de Eurovisión, celebrado en Viena, Austria. Su tema “Bangaranga”, un himno con ritmos contagiosos y una coreografía enérgica, conquistó tanto al público como a los jurados nacionales, otorgándole a Bulgaria su primera victoria en la competencia.

Israel queda en segundo lugar de la competencia.

Dara de Bulgaria gana el Festival Eurovisión de 2026

La canción de Bulgaria acumuló 516 puntos, dejando a Israel en segundo lugar con 343, pese al ‘boicot’ por el genocidio en Gaza. Tras ser anunciada como ganadora, Dara interpretó nuevamente “Bangaranga”, esta vez en una versión más relajada, iniciando desde su asiento en la arena Wiener Stadthalle antes de regresar al escenario a darlo todo.

Dara, de 28 años, ya era una figura reconocida en el pop de su país, pues cuenta con una trayectoria que incluye su participación en programas como The Voice, The X Factor y Dancing with the Stars. En Viena, superó a otros 24 finalistas y este sábado se convirtió en la gran protagonista de la noche.

Pero la victoria de Dara no sólo representa un logro propio y fama internacional, sino también un momento histórico para Bulgaria, que celebra por primera vez el título de Eurovisión.

Ahora, como lo marcan los reglamentos del Festival Eurovisión, el país ganador será anfitrión de la siguiente edición del concurso de música pop, por lo que Bulgaria deberá prepararse para recibir a una multitud en 2027.

Sorpresas en el Festival Eurovisión 2026

Poco antes de nombrar a la persona ganadora del Festival Eurovisión 2026, el legendario cantante Billy Joel apareció en las pantallas del escenario con un mensaje en video hablando sobre su conexión familiar con Viena.

Tras el emotivo momento, una emotiva interpretación de la canción “Vienna” de Joel de parte del cantante austriaco Cesár Sampson, competidor en Eurovisión 2018, sorprendió al público.

Además, en el marco del 70 aniversario del Festival pop, ganadores y competidores anteriores de Eurovisión, incluyendo a Miriana Conte de Malta, Erika Vikman de Finlandia y Verka Serduchka de Ucrania, se presentaron en el escenario para interpretar un popurrí de las canciones más importantes de la historia del concurso.