Netflix prepara serie ambientada en el universo de Dragones y mazmorras

Netflix confirmó oficialmente el desarrollo de una nueva superproducción de fantasía que busca posicionarse como la sucesora de Juego de tronos en el ámbito del streaming. Tras los resultados irregulares y las críticas negativas recibidas por las últimas temporadas de The Witcher, la plataforma ha decidido apostar por una de las licencias más icónicas y con mayor base de seguidores en el mundo: Dragones y mazmorras.

Este proyecto no se plantea como una adaptación menor, sino como una historia que podrá desarrollar una saga por streaming en los próximos años.

Netflix prepara Reinos olvidados, serie ambientada en Dragones y mazmorras

La serie de live-action que alista Netflix se titulará Los Reinos Olvidados (The Forgotten Realms) y se desarrollará en el escenario más emblemático del multiverso de Dungeons & Dragons, o Dragones y mazmorras.

A diferencia de otras producciones de género, la empresa aseguró que esta obra no adaptará una novela o trilogía específica, sino que presentará una historia original que deberá navegar por un universo abierto, respetando el vasto lore construido durante décadas por millones de jugadores.

El entorno de los Reinos Olvidados destaca por ser un continente vivo y cambiante, donde intervienen dioses, magos capaces de alterar la realidad y una diversidad de criaturas que van desde dragones ancestrales hasta horrores inimaginables.

Shawn Levy, productor y director fundamental en el éxito de Stranger Things, está a cargo de esta serie ambientada en Dragones y mazmorras, lo que garantiza que habrá un enfoque lleno de nostalgia y un espectáculo de alto presupuesto que espera cautivar a los más de 50 millones de seguidores que tiene la saga.

Aunque por el momento no existe un reparto confirmado ni una fecha de estreno anunciada, lo que se tiene claro es que Netflix busca competir con gigantes como La casa del dragón y Los anillos de poder por el trono de la fantasía en streaming.

Dragones y mazmorras es un juego de rol creado en 1974 por Gary Gygax y Dave Arneson. Debido a su éxito, la historia de fantasía ha sido llevada a la pantalla a través de series animadas y películas.