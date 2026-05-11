La Casa de Papel: ¿Qué personajes regresan a la serie de Netflix?

Netflix sorprendió al Internet recientemente, tras dar a conocer el regreso de La Casa de Papel, una serie que fue todo un fenómeno desde su primera temporada a nivel internacional y culminó hace cinco años.

¿Qué personajes regresan a La Casa de Papel?

Hasta el momento, poco se sabe del regreso de La Casa de Papel a Netflix, pues se desconoce si será una sexta temporada donde regresarán varios personajes o si se optará por una historia fresca desde cero.

Sevilla her zaman daha büyük bir planın parçasıydı. La Casa de Papel evreni devam ediyor. pic.twitter.com/bxlEwygEjk — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 11, 2026

Muchos esperan ver de vuelta a figuras que destacaron en las temporadas anteriores como Tokio, Denver o Nairobi. Recordemos que al final de la última temporada, El Profesor lograba escapar con la inspectora Raquel Murillo, quien más tarde se une a la banda bajo el nombre de Lisboa.

La producción sitúa su acción en Sevilla y se ha incorporado a la actriz Inma Cuesta en el reparto y un anunció mostró que Álvaro Monte, El Profesor, también está de vuelta.

Se desconoce si en el proyecto veremos de nuevo a Úrsula Corberó, Alba Flores, Jaime Lorente o alguno de los otros actores que conformaban el elenco original. Se especula que van a revivir personajes para la nueva temporada.

Así se reveló el regreso de La Casa de Papel

A cinco años del cierre de la historia original, se ha dado a conocer que hay más por contar, noticia que ha entusiasmado a los fans, quienes desean más información respecto a los personajes que veremos de vuelta y cuál será la historia.

“Algunas historias empiezan con un golpe perfecto. Y este lo cambió todo. Desde el primer atraco por dinero hasta el robo con más arte del siglo, pasando por el asalto que puso en juego toneladas de oro del Banco de España, el universo de La Casa de Papel, no ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender", comienza la sinopsis oficial.

Finaliza con un mensaje que deja claro que buscan mantener el mismo mensaje de resistencia que en ediciones anteriores: “Pero si algo ha quedado claro… es que la revolución NUNCA termina”, dando a entender que se viene un nuevo golpe maestro por el grupo de ladrones expertos.

En el video, podemos ver varias de las escenas de temporadas anteriores, sin mostrar por completo los rostros de los protagonistas. Al final, se muestra la icónica máscara de Dalí hecha de oro.

Después, podemos ver unas manos que desentierran un objeto, sin más información sobre qué sucederá en la próxima entrega del drama español, pero que ha sido suficiente para generar entusiasmo en el público.