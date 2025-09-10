Úrsula Corberó, Tokio en La casa de papel, anuncia embarazo

"Esto no es IA", escribió la actriz Úrsula Corberó, famosa por su emblemático papel de Tokio en La casa de papel. Con este breve pero revelador mensaje la española confirmó el martes, a través de sus redes sociales, que está esperando su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín, con quien mantiene una relación desde 2016.

La actriz Úrsula Corberó compartió con sus seguidores una imagen en Instagram donde aparece posando en un sofá blanco, vestida con un delicado camisón igualmente blanco y mostrando su baby bump. En la descripción, escribió con el humor que la caracetriza: “Esto no es IA”.

La declaración dejó en claro que la fotografía es auténtica y no generada digitalmente, por lo que en unos meses se convertirá en madre junto a su novio. La publicación desató una ola de felicitaciones de parte de varias figuras del espectáculo.

Aunque Chino Darín no aparece en la foto, ella lo etiquetó sobre su vientre y él replicó la imagen en sus historias, acompañada de emojis de corazones y sonrisas, lo que reveló su felicidad por el embarazo.

Un comentario que destacó y que conmovió aún más al público fue el de Florencia Bas, madre de Chino, quien expresó su emoción comentando en la publicación: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!”.

El anuncio de embarazo de Úrsula Corberó, famosa por su participación como Tokio en la serie La casa de papel, fue celebrado también por figuras como Penélope Cruz, Emilia Mernes, Camila Cabello, Julieta Poggio, Arón Piper o Pedro Alonso, entre otros.

La publicación ya alcanzó más de 2.5 billones de Me gusta y casi 35 mil comentarios. Los fans no paran de dejar sus felicitaciones y buenos deseos para la pareja de actores.

La pareja de actores, ambos de 36 años, se conoció durante el rodaje de la serie La embajada, en 2015, y en 2016 se hizo oficial su relación. Desde entonces han logrado consolidar una relación fuerte y una de las más seguidas dentro del mundo del espectáculo, superando tanto la distancia como los compromisos laborales que debe cumplir cada uno.

Úrsula Corberó y Chino Darín, luego de varios años sin una residencia fija, se establecieron finalmente en Barcelona, tras convivir durante la pandemia en Buenos Aires. Por tanto, es probable que su bebé nazca en España.