Luego de que la actriz española Úrsula Corberó anunciara su embarazo, en redes sociales usuarios y fans expresaron curiosidad por la pareja de la intérprete de Tokio en la popular serie de Netflix La casa de papel.

Chino Darín, como es conocido el novio de la famosa, es un actor, productor y presentador argentino heredero de un linaje muy reconocido en el mundo del cine y la televisión. Conoce más sobre su trayectoria y su historia de amor con la barcelonesa.

¿Quién es Chino Darín pareja de Úrsula Corberó y padre de su bebé?

Chino Darín, cuyo nombre real es Ricardo Mario Darín Bas, nació el 14 de enero de 1989 en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El novio de Úrsula Corberó es hijo del renombrado actor argentino Ricardo Darín y de Florencia Bas, y tiene una hermana menor llamada Clara.

Su linaje artístico también proviene su abuelo, Ricardo Darín Sr., y su abuela, Roxana Darín, ambos actores, y su tía es Alejandra Darín. Chino Darín se formó en un entorno vinculado a la actuación, lo que lo acercó al mundo del espectáculo desde muy joven.

La pareja de Úrsula Corberó debutó en televisión en 2010 con la telenovela Alguien que me quiera, y ese mismo año participó en la telecomedia Los Únicos. A lo largo de los años, ha trabajado en más producciones, creando una carrera sólida en televisión con papeles en Farsantes (2013–2014), Historia de un clan (2015), La embajada (2016), El reino (2021–2023) y recientemente en Mano de hierro (2024), donde interpretó a Víctor.

Pero su trabajo no se limita sólo a la tv, pues también participó en películas como En fuera de juego (2012), Muerte en Buenos Aires (2014), Voley (2015), Pasaje de vida (2015), Uno mismo (2015), La reina de España (2016), El Ángel (2018), La noche de 12 años (2018), Las leyes de la termodinámica (2018), Durante la tormenta (2018) y Heroic Losers (2019).

Chino Darín ha recibido reconocimientos por su trabajo, como una nominación al premio Martín Fierro por Historia de un clan, y su talento ha sido destacado por la crítica en producciones como El Ángel y La noche de 12 años.

¿Desde hace cuánto Chino Darín es pareja de Úrsula Corberó?

Desde 2016 Chino Darín mantiene una relación sentimental con la actriz española Úrsula Corberó, quien alcanzó fama mundial por su papel de Tokio en La casa de papel. Ambos se conocieron en el rodaje de la serie La embajada y desde entonces han mantenido una relación estable y discreta.

En ocasiones comparten a través de Instagram fotografías donde aparecen compartiendo momentos significativos en pareja.