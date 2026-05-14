La legendaria banda británica Jamiroquai, liderada por Jay Kay, regresa a México después de varios años de ausencia para poner a bailar a sus fans. Además, recorrerá América Latina, llevando su música a ciudades de Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

La agrupación ha sido conocida como pionera del acid jazz y el funk moderno, logrando dejar una huella clara en la música internacional gracias a éxitos como “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl”, “Canned Heat” y “Space Cowboy”.

Desde su formación en 1992, Jamiroquai ha vendido millones de discos y se ha ganado un lugar entre las agrupaciones más influyentes de los años noventa y dos mil. Su estilo único, que mezcla jazz, funk, soul y electrónica, ha convertido a la banda en un referente mundial y en un espectáculo imperdible en vivo.

Conoce las fechas, ciudades y cuándo puedes acceder a la preventa y venta de boletos de los tres conciertos que Jamiroquai tiene programados para el país azteca este año.

Jamiroquai regresa a México: Fechas y venta de boletos

Jamiroquai tiene programados tres shows en México este año, como parte de su gira por Latinoamérica.

El 23 de septiembre se presentará en la Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. La segunda fecha es el 25 de septiembre, en la Arena Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco.

Y para finalizar su paso por el país azteca, la promotora OCESA confirmó que la banda británica ofrecerá un único concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 27 de septiembre.

La venta general de boletos inicia este 15 de mayo por Superboletos. Sólo debes ingresar al sitio web y seleccionar el estado/ciudad donde se realizará el concierto al que quieres asistir o buscar Jamiroquai.

Los precios varían según la ubicación que elijas, pero pueden ir desde los mil 130 pesos mexicanos hasta los 6 mil 210. Hay diferentes formas de pago que pueden beneficiarte, como tarjetas de crédito, meses sin intereses o paypal.

Otras fechas de Jamiroquai en América Latina

El cantante británico recorrerá la región latinoamericana durante todo el mes de septiembre, conoce las fechas y ciudades:

11 SEPT: RÍO DE JANEIRO, BRASIL

15 SEPT: SANTIAGO, CHILE

17 SEPT: BUENOS AIRES, ARGENTINA

19 SEPT: BOGOTA, COLOMBIA

México será el único país que tiene programadas tres fechas dentro de este tour.