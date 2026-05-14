Las Guerreras K-Pop se van de tour: ¿Cuándo llegan a México y cómo registrarse?

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters) sigue arrasando a casi un año de haberse estrenado y ahora está a punto de dar un salto de la pantalla grande a los escenarios internacionales.

Netflix, en colaboración con AEG Presents, anunció una gira mundial y ya es uno de los tours más esperados por los fanáticos del género. La noticia ha generado gran entusiasmo entre seguidores de Rumi, Mira y Zoey, quienes sueñan con ver a sus ídolas en vivo y disfrutar de una experiencia inmersiva que recreará elementos de la cinta ganadora de dos premios Oscar.

En La Razón de México te contamos cómo puedes registrarte para recibir cada detalle de la gira de estas famosas guerreras.

Las Guerreras K-Pop anuncian tour mundial

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por TUDUM de Netflix, la gira de Las Guerreras K-Pop busca ofrecer conciertos con estética y energía propias del K-Pop, pero con la narrativa y personajes de Demon Hunters. El proyecto pretende transportar al público a un universo musical que ya conquistó las listas globales con su soundtrack, incluyendo éxitos como “Soda Pop” y “Golden”.

“Netflix se une a AEG Presents para lanzar una gira mundial de conciertos de K-Pop inspirada en Demon Hunters, una experiencia en vivo que recreará de forma espectacular elementos de la película ganadora de dos premios Óscar”, señaló la plataforma en su anuncio.

Lo más interesante es que la propuesta no sólo incluye música, sino también escenografías y efectos especiales que harán sentir a los asistentes como parte de la historia de Rumi, Mira y Zoey.

Las guerreras k-pop ı Foto: Netflix

¿Cuándo serán los conciertos de Las Guerreras K-Pop en México?

Aunque todavía no se han confirmado las ciudades específicas en las que se presentarán Las Guerreras K-Pop, México figura como uno de los destinos más probables dentro del tour anunciado por Netflix. El país ha demostrado ser un mercado clave para el K-Pop, con miles de seguidores que llenan estadios en cada visita de grupos surcoreanos.

Te recomendamos mantenerte atento a las redes sociales de Netflix y registrarte en la página oficial de fans para conocer las fechas, ciudades y costos de los boletos para los conciertos.

¡Las Guerreras K-Pop se van de tour! 😍 Netflix y AEG están desarrollando juntos una gira mundial de conciertos para todos los fans 💕 pic.twitter.com/MAedkaEcYf — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 13, 2026

¿Cómo registrarse para conocer las fechas y ciudades del tour de Las Guerreras K-Pop?

Netflix habilitó un sistema de lista de espera para que los interesados en los conciertos de Las Guerreras K-Pop puedan recibir notificaciones en cuanto se revelen más detalles sobre la gira y la disponibilidad de boletos.

El proceso es sencillo, basta con ingresar al sitio oficial de TUDUM y registrarse con un correo electrónico válido. Ingresa a: KPop Demon Hunters o https://kpopdemonhunterslive.com/age-gate/.

“Apúntate a la lista de espera a continuación para recibir notificaciones cuando se anuncien más detalles y la disponibilidad de las entradas”, invita el comunicado de TUDUM.