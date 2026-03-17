Cruz Contreras, mexicano detrás del triunfo de KPop Demon Hunters

En la industria cinematográfica donde cada detalle digital requiere meses de trabajo y cientos de especialistas, el mexicano Cruz Contreras se ha abierto paso hasta formar parte de uno de los estudios más influyentes de la animación mundial: Sony Pictures Imageworks. Su nombre volvió a resonar entre la comunidad creativa tras el triunfo de KPop Demon Hunters, la Mejor Película Animada en los Oscar.

Participó en el filme como parte del departamento de Character FX, encargado de simular elementos complejos como cabello, ropa y accesorios digitales que dan realismo a los personajes.

Para Contreras, llegar a este proyecto fue una mezcla de pasión y persistencia. “Hace como tres años me enteré que había un proyecto sobre K-pop en Sony. Yo soy fan del K-pop desde hace mucho tiempo y cuando vi el arte me enamoré… dije: ‘Yo tengo que estar acá’”, comentó en exclusiva para La Razón el artista originario de Iguala, Guerrero, quien actualmente reside en Vancouver, Canadá.

El Dato: EL ESTILO visual y la esencia del grupo principal, HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey), se inspiraron en grupos icónicos como Blackpink, Itzy y Twice.

Su entusiasmo fue tal que pidió directamente ser asignado a la producción. “Las referencias de anime que estaban utilizando eran cosas con las que crecí. Le dije a nuestra artista mánager: ‘Mándame ahí, por favor’. Cuando me dijeron que me iba a K-pop Demon Hunters yo estaba feliz. Tuve dos compañeros mexicanos en el equipo, que curiosamente los tres somos de Guerrero”, recordó.

Dentro del equipo creativo, el mexicano se integró al área de Character FX, una de las más complejas dentro de la animación digital. “Estuve en este departamento, donde el reto técnico fue notable. La protagonista del filme tiene más de veinte cambios de vestuario a lo largo de la historia, lo que implicó diseñar y simular cada pieza con precisión. Rumi tiene más de 25 cambios de vestuario en la película y cada outfit tiene muchos accesorios. Para nosotros fue un desafío grande”, detalló.

Cruz Contreras, mexicano detrás del triunfo de KPop Demon Hunters ı Foto: Especial e IG Cruz Contreras

“Aunque fue un proceso largo, estuve dos años en el proyecto, el cual me ha dejado cosas muy hermosas en mi carrera; incluso en esta nueva etapa tengo un cargo más alto en el departamento de animación”, compartió sonriente, agregando que tiene en mente un proyecto personal. “Tengo varias cosas en la cabeza que quiero hacer, pero todo es poco a poco, sin querer correr”.

El animador mencionó que lo que más sorprendió fue el impacto mundial que tuvo la cinta. “Esta película es el claro ejemplo de cómo funciona el boca a boca. La gente la veía y le decía a otros: ‘Tienes que verla’. Mucha gente sentaba a su familia para verla juntos. ¿Cuántas veces vieron un espectacular o un autobús promocionando la película? Jamás. Esta película es lo que es gracias a los fans que la compartieron porque les gustaba la música y la animación”, dijo.

El momento del premio Oscar también se vivió de forma colectiva entre los integrantes del equipo. “Tenemos un chat y empezaron a mandar videos desde Los Ángeles y desde Sony con las reacciones. Fue muy emocionante ver a los compañeros que fueron a la premiación subiendo al escenario”, compartió.

La carrera de Cruz Contreras en la animación suma más de una década y una lista de títulos destacados dentro de la industria. Antes de integrarse a este proyecto, trabajó en producciones como Spider-Man: Into the Spider-Verse —ganadora del Oscar en 2019—, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Angry Birds Movie 2, Hotel Transylvania 4: Transformania, Over the Moon y Vivo, además de participar en efectos visuales para películas como Men in Black: International.

Su trayectoria comenzó animando comerciales para marcas internacionales como Kellogg’s, Nestlé o Disney, experiencia que lo llevó al cine.

Desde Canadá, continúa participando en nuevas producciones —algunas aún confidenciales— mientras impulsa el talento latino dentro de la animación global. “Talento en México hay muchísimo. Lo que falta es una inversión fuerte para hacer películas grandes. Ojalá algún día podamos ver más proyectos así desde nuestro país”, concluyó.