Guillermo del Toro se apodera de Cannes en su apertura

La edición 79 del Festival de Cannes arrancó ayer, con una ceremonia menos ostentosa que otros años, pero profundamente cinematográfica. Entre homenajes, discursos políticos y nostalgia cinéfila, un nombre terminó dominando la conversación en la Croisette: Guillermo del Toro.

El cineasta mexicano regresó al festival francés para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno, proyectada en una nueva restauración en 4K dentro de la sección Cannes Classics. La función fue recibida como uno de los grandes momentos emocionales de la apertura, recordando la histórica relación entre Del Toro y Cannes, donde la película tuvo su estreno mundial en 2006.

De izq. a der., Isaach de Bankolé, Chloé Zhao, Demi Moore y Park Chan-wook. ı Foto: Especial

El director aseguró que la cinta “es más relevante hoy que nunca”, en referencia al contexto político y social actual que se vive en todo el mundo.

La presencia del jalisciense se convirtió además en uno de los pocos momentos latinoamericanos fuertes durante el arranque del festival, en una edición donde no hay cineastas de América Latina compitiendo por la Palma de Oro. Su homenaje contrastó con una selección oficial dominada por producciones europeas y japonesas.

Diego Luna y la actriz Adriana Paz, protagonista de Ceniza en la boca. ı Foto: Especial

Pero la noche también estuvo marcada por otro reconocimiento histórico. El director neozelandés Peter Jackson recibió la Palma de Oro honorífica por su trayectoria, en una ceremonia en la que fue presentado por Elijah Wood, protagonista de El señor de los anillos. El distinguido subió emocionado al escenario y calificó el reconocimiento como “milagroso e inesperado”.

El homenaje incluyó referencias a la trilogía que redefinió el cine fantástico moderno y a su trabajo documental con The Beatles: Get Back. Wood incluso recordó cómo trabajar con Jackson “cambió su vida”, en uno de los momentos más aplaudidos de la inauguración.

El director Peter Jackson, ayer al recibir la Palma de Oro honorífica. ı Foto: Especial

La ceremonia fue conducida por la actriz francesa Eye Haïdara y tuvo un tono mucho más sobrio que en años anteriores. A diferencia de otras ediciones en las que Hollywood dominaba la conversación, esta vez la industria estadounidense llegó con menor presencia debido a la crisis financiera y la incertidumbre que atraviesan varios estudios.

Aun así, las estrellas no faltaron. Demi Moore, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao y Park Chan-wook desfilaron como parte del jurado oficial, mientras figuras como Jane Fonda y Gong Li lanzaron mensajes sobre el cine como acto de resistencia y libertad creativa.

DURANTE su discurso, el cineasta recordó que con la película celebrada “fue ir contra la corriente en todo momento. Nadie quería financiarla”. ı Foto: Especial

También por la alfombra roja aparecieron James Franco, Alfonso Cuarón y Diego Luna, acompañado por la actriz Adriana Paz, quien es parte de su película Ceniza en la boca, la cual se presenta fuera de competencia.

La película inaugural fue la comedia romántica francesa The Electric Kiss, dirigida por Pierre Salvadori, aunque gran parte de la conversación mediática terminó girando alrededor de la nostalgia que envolvió la apertura.

En apenas sus primeras horas, Ca-nnes 2026 ya dejó una imagen clara: menos glamour hollywoodense, más reflexión política y una celebración absoluta del legado cinematográfico. Y en medio de todo eso, Guillermo del Toro volvió a recordar por qué sigue siendo una de las voces más influyentes.