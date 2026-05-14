Arcángel asegura que ‘España no debe pedir disculpas a América’, desata polémica | VIDEO

Arcángel desata polémica luego de asegurar que “España no debe pedir disculpas a América” durante uno de sus conciertos; en redes sociales piden que se quede en el país europeo y lo señalan fuertemente por sus comentarios.

Este 10 de mayo el cantante estadounidense Arcángel dio un concierto en el Movistar Arena de Madrid, España, como parte de su tour mundial La 8va Maravilla 20 aniversario.

Durante su presentación, Austin Agustín Santos dio una serie de declaraciones que han desatado una ola de comentarios en su contra, pues el cantante señaló que quienes dicen que España le debe disculpas a los latinoamericanos no tienen razón.

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Esta serie de consideraciones por parte de Arcángel se dan luego de que la política española Isabel Díaz Ayuso fuera señalada; tanto en México como en España, tras un discurso en el que aseguró que “México no existió hasta que llegaron los españoles.”

Debido a esto, el debate sobre la conquista de América y las disculpas que el Gobierno mexicano pidió a los actuales gobernantes de España desde el 2019 se reavivó de nueva cuenta.

Comentarios de Arcángel sobre España

“Los cabrones que se pasan por ahí diciendo que españa le debe una disculpa a América, ¿y esa estupidez?” comenzó el disrcurso de Arcángel, criticando a quienes aseguran que España le debe disculpas a los países de América que conquistó.

Arcángel sostuvo que España no debe pedir disculpas, pues le atribuye varios desarrollos de espacios públicos e institucionales: “¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día, de dónde salió?”

Sostuvo que “no hay que pedirle disculpa a nadie”, y dijo que está orgulloso de la conquista española, pues incluso señaló que adora a su “madre patria” mientras pedía que el público español gritara.

Entre los comentarios que dio Arcángel durante su concierto en España también se encuentran algunos en los que asegura que algunos originarios de países europeos son los verdaderos “latinos”.

Arcángel durante su concierto en España ı Foto: Captura de pantalla

“Los verdaderos latinos son los españoles, franceses, y los portugueses. Nosotros somos hispanoamericanos. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos hispoanosamericanos. Nosotros no somos latinos, no sotros somos hispanoamericanos” aseguró el cantante.

Otro comentario que desató el descontento de varios de sus seguidores fue uno en el que aseguró que las personas que habitaban América antes de la conquista eran “indios.”

“Orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz, porque nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar, nos pusieron a leer” señaló Arcángel.

El Puertorriqueño #Arcangel se lanzó contra quiénes piden que 🇪🇸 se disculpe entre los que pidieron fueron el ex presidente de 🇲🇽 #AMLO y la presidenta Actual #Claudiasheinbaum

Asi se expreso el artista de los que piden eso. @Hans2412 @PonchoGutz @MazoyJulian @julioastillero pic.twitter.com/renVxy1DbZ — Daniel Villegas 🇲🇽 (@daniel_oficia1) May 12, 2026

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