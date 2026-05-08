Isabel Díaz Ayuso cancela gira en México; acusa ‘boicot’ del Gobierno de ‘ultraizquierda mexicano’

Isabel Díaz Ayuso, gobernadora de la Comunidad de Madrid, en un evento en México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso, canceló el resto de su gira por México debido a lo que consideró un “boicot” por parte del “Gobierno ultraizquierdista mexicano”.

De acuerdo con declaraciones de fuentes del Gobierno de Madrid a agencias internacionales, como Europa Press, Díaz Ayuso decidió cancelar el siguiente evento en su gira por México, el cual era la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano, en Riviera Maya, en Quintana Roo.

Lo anterior, según las fuentes, debido a que el Gobierno mexicano amagó con “cerrar” el complejo donde se celebrará la gala si se presentaba la gobernadora madrileña.

🇪🇸 Esto es lo que debes saber de Isabel Días Ayuso y su orientación política https://t.co/IUYRgOx2UZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

“El Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo donde se celebran [si acudía Ayuso]”, dijeron las fuentes a Europa Press.

Por lo anterior, Isabel Díaz Ayuso decidió no acudir al evento, “para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes de un evento internacional de esta magnitud”, según las fuentes recogidas por la citada agencia española.

Gobierno de Madrid acusa “deriva totalitaria” por “gesto sin precedentes”

A causa de esto, el equipo de la gobernadora madrileña acusó al Gobierno mexicano, al cual calificó como “de ultraizquierda”, de mantener un “clima de boicot”.

Acusó que es “insólito” que el mismo “amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España”.

Isabel Díaz Ayuso, en fotografía de archivo. ı Foto: Captura de pantalla

Las fuentes del Gobierno madrileño acusaron que estas supuestas amenazas representan un “gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de prensa y de expresión”.

“La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, lamentaron las fuentes cercanas a Ayuso, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al cierre de esta nota, el Gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre la cancelación, ni ha confirmado o desmentido que hayan ocurrido dichos amagos.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no “le ve tanta importancia” a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



Criticó sus declaraciones sobre programas sociales, Hernán Cortés, entre otras.pic.twitter.com/srVpLvxdok — Azucena Uresti (@azucenau) May 6, 2026

Isabel Díaz Ayuso inició una gira por México esta semana, donde se reunió con representantes de la Cámara Española de Comercio en la capital, el miércoles. Al exterior, manifestantes lamentaron la visita de una figura política considerada de derecha.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre esta visita y aseguró que “hay que respetar las libertades”.

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