El próximo lunes

SEP anuncia nueva revisión sobre fin anticipado de clases

Confirmó que se revisará nuevamente la decisión de concluir clases el 5 de junio, luego de las reacciones generadas por el anuncio

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. Foto: larazondemexico
Por:
Yulia Bonilla

Luego de los reclamos vertidos por familias y organizaciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión entre las autoridades educativas para volver a analizar el cierre adelantado del ciclo escolar, que ayer se anunció para el 5 de junio.

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