SEP anuncia nueva revisión sobre fin anticipado de clases

Luego de los reclamos vertidos por familias y organizaciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión entre las autoridades educativas para volver a analizar el cierre adelantado del ciclo escolar, que ayer se anunció para el 5 de junio.
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