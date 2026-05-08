SEP anuncia nueva revisión sobre fin anticipado de clases

Luego de los reclamos vertidos por familias y organizaciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión entre las autoridades educativas para volver a analizar el cierre adelantado del ciclo escolar, que ayer se anunció para el 5 de junio.

Más información en un momento...

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Destacó la creación de más de 201 mil empleos en 2026 Zoé Robledo afirma que es falso cierre masivo de empresas y pérdida del empleo formal

MSL